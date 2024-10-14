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Лига наций
14 октября 2024, 10:00 | Обновлено 14 октября 2024, 10:02
1818
4

Известна заявка Украины на игру с чехами. Есть топовое усиление из Шахтера

Матч состоится 14 октября в 21:45

14 октября 2024, 10:00 | Обновлено 14 октября 2024, 10:02
1818
4
Известна заявка Украины на игру с чехами. Есть топовое усиление из Шахтера
УАФ. Сергей Ребров

14 октября состоится матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Поединок пройдет на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сергей Ребров выбрал заявку на этот матч. В заявке есть опытный хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко. Отсутствуют Владислав Кабаев из «Динамо» и Валерий Боднар из «Шахтера».

Заявка сборной Украины на матч против Чехии: 1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 5. Алексанр Сваток, 6. Тарас Степаненко, 7. Михаил Мудрик, 8. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Иван Калюжный, 16. Александр Назаренко, 17. Владислав Ванат, 18. Александр Тымчик, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Александр Зубков, 21. Дмитрий Крыськив, 22. Николай Матвиенко.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 4
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Pavel_i_CO
Відсутність Бондаря - це головне підсилення з Шахтьора
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+6
Gargantua81
Кабаев вошел в фазу спада, скорее всего, физиологически обусловленную. не попал даже в заявку и за Динамо последние матчи слабо отыграл.
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+3
v2341770
З Кабаєвим треба було попрацювати індивідуально комусь з ТШ, але таких мабуть у ТШ не має. Це дійсно втрата для команди, якщо його правильно налаштувати на матч. Щодо  "угорця" Боднаря (як написав автор) то чи є він у складі чи немає - різниці небагато
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+1
vbrjkf
Степаненко?! Оце так підсилення !
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-1
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