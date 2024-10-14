Известна заявка Украины на игру с чехами. Есть топовое усиление из Шахтера

14 октября состоится матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Поединок пройдет на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

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Сергей Ребров выбрал заявку на этот матч. В заявке есть опытный хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко. Отсутствуют Владислав Кабаев из «Динамо» и Валерий Боднар из «Шахтера».

Заявка сборной Украины на матч против Чехии: 1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 5. Алексанр Сваток, 6. Тарас Степаненко, 7. Михаил Мудрик, 8. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Иван Калюжный, 16. Александр Назаренко, 17. Владислав Ванат, 18. Александр Тымчик, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Александр Зубков, 21. Дмитрий Крыськив, 22. Николай Матвиенко.