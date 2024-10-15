Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии. Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

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Единственный гол в составе сине-желтых с пенальти забил Артем Довбик. Однако 11-метровый вызвал много споров, особенно со стороны чехов. В частности коуч Чехии Иван Гашек заявил, что такие пенальти «вредят футболу».

Судейский эксперт и экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар дал оценки этому эпизоду:

«Момент очень сложный. Благодаря активным действиям Конопли, игрок чехов Крейчи старался прикрыть мяч корпусом, чтобы сыграть грудью. Но мяч не был в большой динамике, и рука была не прижата к телу, а чуть выставлена в сторону.

Сначала круглый коснулся плеча, а затем вниз скатился к локтю, и арбитр без VAR определил касание мяча руки. Можно вести дискуссии по этому поводу, но небольшое движение руки к мячу все-таки было. И это пенальти.

В такой ситуации, если Крейчи хотел сыграть на опережение, то должен был играть грудью, а не выставлять руку, которая оказалась помощью в единоборстве. К тому же, VAR подтвердил правильность решение арбитра в поле», – заявил Ступар.

Видеообзор матча Украина – Чехия (1:1)