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Сборная УКРАИНЫ
13 октября 2024, 17:51 | Обновлено 13 октября 2024, 18:15
2028
9

Отличный дебют Калюжного. Почему Ребров доверился новичку и не прогадал

За «сине-желтых» впервые сыграл представитель «Александрии». Вышло очень удачно

13 октября 2024, 17:51 | Обновлено 13 октября 2024, 18:15
2028
9
Отличный дебют Калюжного. Почему Ребров доверился новичку и не прогадал
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

Выводы всегда лучше делать на холодную голову. Чтобы не было чрезмерной эйфории от победы или, наоборот, преувеличенного отчаяния от поражения. Вот и сейчас хотелось подождать несколько дней, чтобы мысли в голове могли окончательно улечься, а лишь затем предпринять попытку проанализировать действия в матче третьего тура группового раунда Лиги наций-2024/25 против Грузии (1:0) абсолютного дебютанта сборной Украины Ивана Калюжного.

Но сперва давайте посвятим несколько абзацев тому, кто такой Иван Калюжный, ведь объективно говоря, далеко не все 100% наших читателей хорошо знакомы с его биографией и карьерным путем, который привел центрального полузащитника, способного также сыграть в опорной зоне и даже в центре обороны, в национальную команду страны.

Иван Калюжный является воспитанником харьковской школы футбола. Там он начинал в академии местного «Арсенала», а в 10-летнем возрасте перебрался в «Металлист», где его первыми наставниками оказались Владимир Линке и Олег Крамаренко. В академии харьковского клуба Калюжный провел почти семь лет, но в начале 2015-го, когда дела у «Металлиста» постепенно начали двигаться в сторону очевидного ухудшения, перспективный хавбек отдал предпочтение тому, чтобы переехать в «Динамо».

В столичном гранде отечественного футбола Калюжный играл много, но лишь на уровне юношеских и молодежной команды. Иван был ключевой фигурой для «бело-синих» в чемпионатах Украины U-19 сезонов-2015/16 и 2016/17, а также в чемпионате Украины U-21 сезона-2017/18. На этом уровне хавбек действительно выделялся уверенными действиями, стремлением всегда «зачищать» зону и не давать соперникам спокойно контролировать мяч.

Однако в первой команде «Динамо» своего шанса Калюжный так и не получил, хотя за юниоров провел 12 поединков в Юношеской лиге УЕФА. Летом 2018 года Иван на правах аренды перебрался в «Металлист 1925», который на тот момент выступал в Первой лиге. Молодому хавбеку быстро удалось завоевать место в основе, а потому никого не удивило, что к финишу сезона на счету Калюжного было 26 поединков в рамках чемпионата. Следующие полтора сезона Иван также на условиях аренды отыграл уже за «Рух», причем сперва целый год в Первой лиге, а затем, когда львовянам удалось повыситься в классе, – уже и в УПЛ. Именно в стане «Руха» Калюжный дебютировал в элитарном дивизионе отечественного футбола. Случилось это 23 августа 2020 года, когда наставник львовской команды того времени Иван Федык выпустил полузащитника в стартовом составе на гостевой матч против «Ворсклы» (2:5). Уже в перерыве Калюжный был заменен, а всего за «Рух» в УПЛ он сыграл лишь 3 матча.

В конечном итоге «Рух» решил не продлевать аренду Калюжного, и тот был вынужден вернуться в «Динамо». В Киеве, впрочем, видов на Ивана по-прежнему не имели, и очень скоро хавбек оказался в «Александрии». Сперва «желто-черные» взяли Калюжного на просмотр, а затем оформили с игроком полноценный контракт, хотя в прессе тогда предполагали, что речь пойдет об очередной аренде.

ФК Керала Бластерс. Иван Калюжный

Собственно говоря, в «Александрии» и начался истинный расцвет в карьере Калюжного. Он получил реальный шанс показать себя на высшем уровне отечественного футбола, и в первой половине сезона-2021/22 доказал, что является игроком, на которого стоит обратить внимание. Увы, тот чемпионат Украины из-за начавшейся полномасштабной фазы российско-украинской войны так и не был доигран… Калюжный, который имел аж 5 голевых действий (2 гола и 3 ассиста) в 16 поединках УПЛ-2021/22, удивил всех тем, что в апреле 2022-го уехал в исландский «Кеблавик» – команду, не хватавшую звезд с неба в тамошнем элитарном дивизионе. Очевидно, Иван понимал, что в сложившихся условиях ему нужно продолжать играть в футбол, иначе весь тот прогресс, ради которого он упорно работал до этого на протяжении долгих лет, может быстро сойти на нет…

Впрочем, карьера в Исландии у Калюжного не заладилась. После того, как украинец прошел определенную адаптацию и психологически отошел от ужасов, начавшихся на территории Украины из-за окончательно озверевших соседей с Востока, он сыграл только 6 матчей, в которых продемонстрировал лишь невероятную агрессивность на поле – сразу четыре желтых карточки, две из которых случились в одном поединке и трансформировались в красную…

В июне 2022-го Калюжный покинул «Кеблавик», но в «Александрию» решил не возвращаться, хотя в Украине уже вовсю судачили о проведении полноценного сезона-2022/23 в УПЛ. Иван опять удивил – уехал в индийскую «Кералу Бластерс». Там он сыграл 18 матчей в местной Суперлиге, отличившись 4 голами и 1 ассистом, а еще «нахватал» опять аж 7 желтых карточек, но на этот раз не получал красных.

На самом деле, год в Индии оказался для Калюжного весьма удачным. Да, тамошняя Суперлига – это вовсе не тот чемпионат, которым он был еще каких-то десять с небольшим лет назад, когда доигрывать в Индию отправлялись звезды калибра Алессандро Дель Пьеро, Элано или Давида Трезеге, однако уверенная игра украинца за «Кералу Бластерс» заставляла задуматься о том, что и в Украине этот хавбек был бы очень полезным, особенно учитывая его перформанс в сезоне-2021/22, а также признание грустной реальности – после начала полномасштабной войны уровень УПЛ еще больше упал, и в целом чемпионат потерял сразу несколько звезд первой величины минувших лет.

И Калюжный вернулся в Украину, но не в «Александрию», а в ЛНЗ, который договорился с «желто-черными» об аренде хавбека сроком на три с половиной месяца. Тогда же, летом 2023-го, интерес к Ивану проявлял норвежский «Лиллестрем», но сойтись по условиям с «Александрией» этому клубу так и не удалось. И, как показало время, это оказалось большой удачей для «желто-черных», ведь позволило сохранить в составе футболиста уровня национальной сборной.

В ЛНЗ Калюжный сыграл 8 матчей, после чего наконец-то вернулся в «Александрию», и уже в первом же официальном матче 2024 года получил шанс от Руслана Ротаня. Тогда Иван вышел в стартовом составе «желто-черных» на матч 18-го тура против «Шахтера», который провел просто безукоризненно и помог команде отобрать очки у фаворита – ничья 0:0. Но затем вмешался потусторонний фактор. Оказывается, «Александрия» не заявила Калюжного по всем правилам после аренды в ЛНЗ, и это обстоятельство привело к присуждению команде технического поражения в матче с «горняками» (0:3).

Впрочем, ментально по Калюжному это никак не ударило. Хавбек качественно доиграл минувший сезон, в котором «Александрию» пристойно «штормило» из-за поисков наилучшей формации и тактики игры. Когда же наконец Руслан Ротань осознал, какой футбол хочет видеть в исполнении своей команды, Калюжный стал у тренера абсолютно ключевой фигурой. Более того, Иван в четвертом туре текущего розыгрыша УПЛ успел «отомстить» донецкому «Шахтеру», забив в его ворота мяч, что помогло «Александрии» отпраздновать феерическую победу со счетом 4:3, которая, очевидно, еще надолго останется в памяти всех фанатов «желто-черных».

Уверенная игра Калюжного за «Александрию», в конечном итоге, и привела к вызову хавбека в расположение сборной Украины. После неудачного старта в Лиге наций-2024/25 главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров, очевидно, осознал необходимость перемен. Да и, говоря откровенно, в подобной ситуации только и оставалось, что рисковать, потому что сам по себе результат в Лиге наций вторичен, и если уж выиграть группу не удастся, то как минимум наиграть максимальное количество футболистов, чтобы потом в квалификации на ЧМ-2026 понимать, от кого и что можно ожидать, было задачей № 1 для тренерского штаба сборной.

Зона опорного полузащитника в сборной Украины сейчас выглядит проблемной. Возрастные Тарас Степаненко и Сергей Сидорчук находятся практически на финишной прямой своих карьерных выступлений, а молодой «динамовец» Владимир Бражко, несмотря на огромное количество выданных ему авансов и комплиментов, в ключевых матчах все еще нередко теряется на поле. Не говоря уже о том, что здоровая конкуренция в сборной никогда и никому не мешала.

Несмотря на то, что многими вызов Калюжного в сборную Украины был воспринят скептически, после матча с Грузией, в котором Иван провел на поле все 90 минут, в адрес хавбека начали сыпаться комплименты со всех сторон. В частности, обладатель Золотого мяча-1986 Игорь Беланов в интервью Sport.ua заявил, что Калюжный – это «смелый игрок», которого «не хватало сборной».

А первый тренер Калюжного в «Металлисте» Владимир Линке и вовсе выразил смелое убеждение в том, что Иван сейчас «где-то на одном уровне» с Бражко, а вот многолетний лидер сборной Тарас Степаненко и вовсе «намного слабее» представителя «Александрии». Конечно, подобное высказывание для большинства выглядит как банальная похвала от специалиста в адрес своего воспитанника, что позволяет лишний раз подчеркнуть и участие самого Линке, который помог вырастить хавбека для национальной команды, но… В целом матч против Грузии доказал, что Сергей Ребров точно не ошибся, когда наконец-то решил ввести в сборную пресловутую «новую кровь», а затем еще и доверился новичку, бросив того в бой без каких-то там «обкаток» и «адаптаций».

Getty Images/Global Images Ukraine

С грузинами Калюжный реально выглядел весьма уверенно в своей зоне. Может быть, только первые пару десятков минут Иван привыкал к новым партнерам, зато после этого старался «выжигать» в центре буквально все. В итоге Калюжный, по данным WhoScored, осуществил в матче 8 отборов мяча – это лучший показатель среди всех футболистов на поле (наряду с Гурамом Кашия – центрбеком соперника). Также стоит отмечать 3 выигранных верховых единоборства в активе представителя «Александрии» (больше только у центрбека «сине-желтых» Таловерова – 4), хорошую точность передач (81%; больше среди игроков стартового состава украинской сборной только у Таловерова и Матвиенко), а также большую вовлеченность в командные взаимодействия. Калюжный 57 раз касался мяча в поединке с грузинами, что является вторым лучшим показателем в нашей сборной после Матвиенко (68).

Уверенный дебют Калюжного, который можно сопровождать исключительно отличными оценками, действительно вселяет определенный оптимизм. Впрочем, давайте договоримся сразу: сама по себе констатация факта удачного матча против Грузии вовсе не делает Ивана какой-то звездой и не формализует его в статусе игрока, как утверждает Линке, уровнем сильнее, чем Степаненко. В конце концов, Тарас сыграл за сборную Украины 86 официальных поединков, среди которых 7 на безусловно топовом уровне (в финальных частях Евро-2016, 2020 и 2024). Калюжному до подобных высот еще развиваться и развиваться, да и не факт, что Иван физически успеет этого достичь, так как в январе ему самому уже исполнится 27.

Но в целом после матча с Грузией стоит отмечать очевидное: отныне в опорной зоне Сергей Ребров может рассчитывать не только на Степаненко и Бражко. Третьим футболистом, создающим реальную конкуренцию, уже сейчас готов быть Иван Калюжный. Это значит, что объективно времена Сидорчука в национальной команде прошли, а вскоре карьеру там, вероятно, придется заканчивать уже и Степаненко. Но после ухода Тараса и Сергея «черной дыры» в центре поля у «сине-желтых» возникнуть не должно, и это еще одна приятная новость, которую получили украинские болельщики вечером 11 октября после победы над Грузией.

P.S. Любопытно и то, что «выстрелить» в национальной команде Калюжному удалось именно сейчас, когда до истечения его контракта с «Александрией» остается чуть больше полугода. Такой исход позволяет предполагать, что уже в ближайшие месяцы вокруг Ивана начнется определенная «трансферная возня», и кто знает, где мы увидим этого хавбека в 2025-м. Возможно, он вернется в «Динамо», где ему когда-то так и не дали реального шанса проявить себя. Возможно, пойдет по пути Пихаленка, и откажет бывшей команде ради трансфера в стан ее основного конкурента – «Шахтера». Но также не стоит исключать и того, что Калюжный захочет попробовать силы где-то за рубежом, ведь легионерский опыт у него уже есть, но не в топовых чемпионатах. В любом случае, «Александрии» после нынешней шумихи вокруг хавбека удержать его в своих рядах будет крайне непросто, и это станет хорошей проверкой для менеджмента этого клуба на предмет умения находить оптимальные решения.

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статьи эксклюзив Иван Калюжный сборная Украины по футболу Украина - Грузия Лига наций Александрия
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 9
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COBA
Зіграв достойно. Але це збірна Грузії (при всій (не) повазі) Журналісти зараз роздують нову зірку, яка, як кулька в мультику, відразу здується. 
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+3
Remark
Тому, що у Сірожу іншого вибору не було, а Калюжний виклався на всі 100, навіть більше, чим майже не отримав ЧК. 
Все таки перший матч, хотів себе показати і було бажання грати, на відміну від деяких наших зірок, які тільки на словах рвуть землю!
Далі буде видно - чи це одноразова акція, чи все ж таки хлопець буде і далі так само віддаватися на полі.
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+2
inspekcha85
Бл...,да хватит уже нахваливать его,один матч всего отыграл против не самого сильного соперника...пока не сглазят не заткнутся бараны
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0
😼
Цікаво👍
Молодець
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0
avk2307
Якщо по перспективам, то в Динамо навряд чи піде. Там э Бражко, Михайленко та Яцик .
А от шахтарям він не завадив би. Тільки він сам того не захоче мені здається і краще поїде в Хоффенхайм чи Ференцварош чи ще куди в Європі.
Ну і чехи спритніші , ми їм якраз ту зону в першій грі і програли. Так що буде цікаво
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0
apepa
Потому что футбольная общественность страны надавила  на тупого реброффа вливать свежую кровь в сборную. Сам бы этот дружок ермака не додумался нигогда!
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0
Remark
П. С. Він до речі із за форми носа бува більш похожий в матчі на грузина, чим на українця😁 Ну то таке, просто така думка прилетіла в голову, коли дивився гру!
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0
AK.228
От чемпионата Индии до национальной сборной за год… Молодчага!!
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0
saltim
Если и с Чехами сыграет на этом уровне то должен стать основным , потом Бражко, а потом уже Степа
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0
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