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Премьер-лига
Александрия
24.08.2024 13:00 – FT 4 : 3
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 15:37 | Обновлено 24 августа 2024, 15:39
7820
2

Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов

24 августа проходит матч 4-го тура УПЛ

24 августа 2024, 15:37 | Обновлено 24 августа 2024, 15:39
7820
2
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
ФК Александрия

В субботу, 24 августа 2024 года, состоялся матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и донецким «Шахтером». Победу со счетом 4:3 одержали хозяева поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Это поражение стало для «горняков» уже вторым в сезоне Украинской Премьер-лиги 2024/25. За всю прошедшую кампанию «Шахтер» проиграл всего 3 игры.

Александрия – Шахтер – 4:3

Голы: Филиппов, 37, 48 (пенальти), 57, Калюжный, 41 – Шабанов, 16 (автогол), Крыськив, 25, Педриньо, 90+5

Видео голов и обзор

Анализ матча

АВТОГОЛ, 0:1! Артем Шабанов («Александрия»), 16 мин

ГОЛ, 0:2! Дмитрий Крыськив («Шахтер»), 25 мин

ГОЛ, 1:2! Александр Филиппов («Александрия»), 37 мин

ГОЛ, 2:2! Иван Калюжный («Александрия»), 41 мин

ГОЛ с пенальти, 3:2! Александр Филиппов («Александрия»), 48 мин

ГОЛ, 4:2! Александр Филиппов («Александрия»), 57 мин

ГОЛ, 4:3! Педриньо («Шахтер»), 90+5 мин

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Педриньо (Шахтер Донецк).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Александрия).
48’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Филиппов (Александрия).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Калюжный (Александрия).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Александрия).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк).
16’
ГОЛ ! Автогол забил Артем Шабанов (Александрия).
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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк автогол Александрия Украинская Премьер-лига Артем Шабанов видео голов и обзор Александрия - Шахтер Дмитрий Крыськив Александр Филиппов Иван Калюжный пенальти Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) хет-трик
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 2
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Burevestnik
 -  куме, я почав дивитись матч Александрія-Шахтьор за 10 хвилин до кінця.
    В складі шахтьора бігало  7  замурзаних немитих. Шо ж це з ними? 
-  куме, то ж шахтьори тільки вийшли із шахти і не встигли помитись...  
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+4
Test
Сенсація- це проти Лівого берега мала бути нічия, але гол з офсайду все зарішав, а тут закономірність..
САШКИ прихлопнули "ржавих ПЕДрітосів"... 
Respect "Сашкам" і жирний FucK "кротам"!!!!!
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+3
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