Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
24 августа проходит матч 4-го тура УПЛ
В субботу, 24 августа 2024 года, состоялся матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и донецким «Шахтером». Победу со счетом 4:3 одержали хозяева поля.
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Это поражение стало для «горняков» уже вторым в сезоне Украинской Премьер-лиги 2024/25. За всю прошедшую кампанию «Шахтер» проиграл всего 3 игры.
Александрия – Шахтер – 4:3
Голы: Филиппов, 37, 48 (пенальти), 57, Калюжный, 41 – Шабанов, 16 (автогол), Крыськив, 25, Педриньо, 90+5
Видео голов и обзор
Анализ матча
АВТОГОЛ, 0:1! Артем Шабанов («Александрия»), 16 мин
🧡 «Шахтар» попереду в Олександрії 1:0! ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 24, 2024
Дивіться, як було забито перший гол у матчі 🆚 «Олександрія».#Shakhtar #ОлександріяШахтар pic.twitter.com/pHHMJKZRi8
ГОЛ, 0:2! Дмитрий Крыськив («Шахтер»), 25 мин
⚽️ Перший гол Дмитра Криськіва у новому сезоні! 👏🏻— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 24, 2024
Півзахисник збільшив перевагу «Шахтаря» в матчі з «Олександрією».#Shakhtar #ОлександріяШахтар pic.twitter.com/dBL1smfx1f
ГОЛ, 1:2! Александр Филиппов («Александрия»), 37 мин
ГОЛ, 2:2! Иван Калюжный («Александрия»), 41 мин
ГОЛ с пенальти, 3:2! Александр Филиппов («Александрия»), 48 мин
ГОЛ, 4:2! Александр Филиппов («Александрия»), 57 мин
ГОЛ, 4:3! Педриньо («Шахтер»), 90+5 мин
События матча
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