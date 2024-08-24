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Премьер-лига
Александрия
24.08.2024 13:00 - : -
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 00:40 | Обновлено 24 августа 2024, 01:58
69
0

Александрия – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги

24 августа 2024, 00:40 | Обновлено 24 августа 2024, 01:58
69
0
Александрия – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В субботу, 24-го августа, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

В праздничный день для нашей страны будет всего один футбольный матч. Но какой! «Шахтер» вновь едет в гости к «Александрии», которая в четырех из пяти последних домашних матчах забирала очки у действующего чемпиона страны. Могло бы быть и пять из пяти, но та история с несоблюдением «полиграфами» норм регламента до сих пор у всех на слуху. Сейчас же команды Руслана Ротаня и Марино Пушича формально возглавляют турнирную таблицу, однако «горняки» уже однажды уступали в новом сезоне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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