Руслан РОТАНЬ: «Выдержали экзамен с Шахтером. Вопрос, что будет дальше»
Тренер оценил яркую победу над чемпионом
Тренер Александрии Руслан Ротань на пресс-конференции оценил победу 4:3 в матче чемпионата Украины против Шахтера.
«Показали характер. Показали, что у нас есть команда, которая верит в то, что делает. Перевернули игру с чемпионом страны. Мне понравилась игра в обороне, были компактными. В атаке нужно улучшать определенные моменты, но, думаю, ребята справятся с этим».
«Обыграли чемпиона, выдержали этот экзамен. Но вопрос, что дальше? А дальше 100% на нас будут настраиваться совсем иначе. Настраиваться так, как мы на Шахтер настроились. К этому нужно быть готовыми, готовыми к агрессии соперников».
«Очень важен прессинг, отбор мяча. Это вам скажет любой тренер. Очень важно лишать соперников возможности думать, и над этим предстоит еще много работы. На седьмом небе от счастья после этой победы быть не стоит», – сказал Ротань.
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