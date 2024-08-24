Руслан РОТАНЬ: «Выдержали экзамен с Шахтером. Вопрос, что будет дальше»

Тренер Александрии Руслан Ротань на пресс-конференции оценил победу 4:3 в матче чемпионата Украины против Шахтера.

«Показали характер. Показали, что у нас есть команда, которая верит в то, что делает. Перевернули игру с чемпионом страны. Мне понравилась игра в обороне, были компактными. В атаке нужно улучшать определенные моменты, но, думаю, ребята справятся с этим».

«Обыграли чемпиона, выдержали этот экзамен. Но вопрос, что дальше? А дальше 100% на нас будут настраиваться совсем иначе. Настраиваться так, как мы на Шахтер настроились. К этому нужно быть готовыми, готовыми к агрессии соперников».

«Очень важен прессинг, отбор мяча. Это вам скажет любой тренер. Очень важно лишать соперников возможности думать, и над этим предстоит еще много работы. На седьмом небе от счастья после этой победы быть не стоит», – сказал Ротань.