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  4. Руслан РОТАНЬ: «Выдержали экзамен с Шахтером. Вопрос, что будет дальше»
Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 18:10 | Обновлено 24 августа 2024, 19:11
1197
2

Руслан РОТАНЬ: «Выдержали экзамен с Шахтером. Вопрос, что будет дальше»

Тренер оценил яркую победу над чемпионом

24 августа 2024, 18:10 | Обновлено 24 августа 2024, 19:11
1197
2
Руслан РОТАНЬ: «Выдержали экзамен с Шахтером. Вопрос, что будет дальше»
ФК Александрия

Тренер Александрии Руслан Ротань на пресс-конференции оценил победу 4:3 в матче чемпионата Украины против Шахтера.

«Показали характер. Показали, что у нас есть команда, которая верит в то, что делает. Перевернули игру с чемпионом страны. Мне понравилась игра в обороне, были компактными. В атаке нужно улучшать определенные моменты, но, думаю, ребята справятся с этим».

«Обыграли чемпиона, выдержали этот экзамен. Но вопрос, что дальше? А дальше 100% на нас будут настраиваться совсем иначе. Настраиваться так, как мы на Шахтер настроились. К этому нужно быть готовыми, готовыми к агрессии соперников».

«Очень важен прессинг, отбор мяча. Это вам скажет любой тренер. Очень важно лишать соперников возможности думать, и над этим предстоит еще много работы. На седьмом небе от счастья после этой победы быть не стоит», – сказал Ротань.

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Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Шахтер пресс-конференция
Иван Зинченко Источник: ФК Александрия
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Комментарии 2
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Андрій Шевченко
Так шлюхтарі не вміють думати, вміють тілько сосати.
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Gargantua81
Полесье тоже было на седьмом небе от счастья, а потом с Ингульцом еле отскочили.
это просто Шахтер сейчас такой
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