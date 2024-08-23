4-й тур украинской Премьер-Лиги откроется 24 августа в Александрии, где местный одноименный клуб будет принимать донецкий «Шахтер». Обе команды сейчас расположились на первых двух строчках турнирной таблицы. Но если подопечные Руслана Ротаня набрали 6 очков в двух матчах, то горняки имеют две победы и одно поражение после трех проведенных поединков.

Александрия

В первом туре нынешнего чемпионата «Александрия» не выступала, так как ее матч с «Динамо» перенесен на более поздний срок. Зато во втором туре александрийцы в гостях победили «ЛНЗ» 2:0. А на прошлой неделе тоже на выезде нанесли поражение луганской «Заре» 2:1. Отметим, что в этих матчах по два гола забили Кирилл Ковалец и бразильский легионер Безерра.

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Можно предположить, что для большинства любителей футбола такой старт «Александрии» оказался неожиданным. Во-первых, подготовка к новому сезону проводилась без личного присутствия Руслана Ротаня, который вместе со сборной Украины готовился к Олимпиаде во Франции, а, во-вторых, в межсезонье команду покинул один из ведущих игроков Владислав Калитвинцев, подписавший уже официально контракт с харьковским «Металлистом 1925». Тем не менее, тренерскому штабу удалось усилить некоторые позиции, пригласив таких известных в Украине футболистов, как Артем Шабанов, Дмитрий Мишнев и Александр Филиппов. И это дает положительный результат.

А на этой неделе в «Александрии» появился еще один новый игрок. Это 26-летний полузащитник Артем Козак, который в прошлом сезоне выступал за житомирское «Полесье». В своем предыдущем клубе он забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Шахтер

Начало новое сезона у действующего чемпиона страны получилось каким-то невнятным. В первом туре в Полтаве горняки разгромили «Ворсклу» со счетом 5:0, показав достаточно хороший футбол. Однако затем последовало поражение от «Полесья» 0:1 и очень сложная, можно даже сказать, вымученная победа над дебютантом Премьер-Лиги киевским клубом «Левый Берег» с минимальным перевесом 1:0.

Некоторое объяснение этим перепадам дают травмы и болезни, которые одолевают в последнее время игроков «Шахтера». Так, по разным причинам выпадали из игры (а в некоторых случаях еще продолжают лечиться) Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Марлон, Марьян Швед, Николай Матвиенко, Иракли Азаров. Причем на данный момент именно центральный защитник и капитан горняков Матвиенко наряду с Даниилом Сиканом являются лучшими бомбардирами команды в нынешнем сезоне. Также увидели мы дебют в составе «Шахтера» хорватского игрока обороны Бартола Франьича, но было видно, как ему еще сложно адаптироваться в компании с новыми партнерами и особой надежностью в игре с киевлянами он не отличался.

Впрочем, характерной чертой донецкого клуба всегда была длинная скамейка запасных, и кто-то из футболистов обязательно этим старался воспользоваться, когда приходил его черед заменять игроков основы. Наверняка так будет и на этот раз. Во всяком случае, уже сейчас неплохо смотрятся Эгиналду и Педриньо, пока не имеющие твердого места в стартовом составе. Но и, конечно же, еще не сказали своего слова лидеры горняков, которые пока не набрали должных кондиций. Прежде всего, речь идет о Георгии Судакове, Тарасе Степаненко, Артеме Бондаренко, Ефиме Конопле, а также Кевине и Траоре. Вполне возможно, что на пик своей формы они выйдут ближе к старту в Лиге чемпионов.

Статистика матчей

Наверняка всем памятна последняя встреча этих соперников в Александрии в феврале нынешнего года. Тогда игра завершилась вничью 0:0. Но буквально на следующий день стало известно о том, что в составе хозяев поля в матче принимал участие Иван Калюжный, документы которого не были должным образом оформлены в УПЛ. В итоге «Александрии» было засчитано поражение со счетом 0:3. С учетом того поединка команды играли друг с другом в Премьер-Лиге 30 раз. «Шахтер» имеет 21 победу, александрийцы три и еще 6 матчей закончились вничью. В первом круге предыдущего чемпионата горняки добились успеха 2:1. У них отличились Сикан и Траоре, а у соперников гол забил Скорко.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Ермаков, Мартынюк, Шабанов, Копина, Кравченко, Калюжный, Ковалец, Шостак, Шулянский, Филиппов, Безерра

«Шахтер»: Резник, Конопля, Франьич, Бондарь, Энрико Педро, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Эгиналду, Педриньо, Сикан

Прогноз на противостояние:

Будем надеяться, что на этот раз у всех футболистов документы оформлены правильно и менять результат после финального свистка не придется. А если серьезно, то игра должна получиться очень интересной. «Александрия» еще очков в нынешнем чемпионате не теряла и наверняка не собирается это делать в предстоящем поединке. Что касается «Шахтера», то два последних матчах команда провела не совсем удачно. Поэтому пора уже показывать свой настоящий чемпионский характер. Предположим, что гости все же добьются успеха со счетом 2:1.

24 августа, суббота