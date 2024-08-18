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  4. Пушич – без галстука, но не в обиде. Шахтер обыграл Левый Берег
Украина. Премьер лига
18 августа 2024, 19:55 | Обновлено 18 августа 2024, 20:09
481
13

Пушич – без галстука, но не в обиде. Шахтер обыграл Левый Берег

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18 августа 2024, 19:55 | Обновлено 18 августа 2024, 20:09
481
13
Пушич – без галстука, но не в обиде. Шахтер обыграл Левый Берег
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Отчет о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 3-й тур

Левый Берег – Шахтер – 0:1

Сикан, 64

Дедух, 61, Соколов, 80, Сухоручко, 86, Синица, 90, Банада, 90+2 – Эгиналду, 90

Левый Берег: Механив, Дударенко (Косовский, 90), Самар, Якимов, Соколов, Банада, Дедух (Сидней, 90), И.Когут (Галас, 72), Синица, Спиваков (Литовченко, 72), Сухоручко.

Шахтер: Резник, Азаров, Франьич, Бондарь, Конопля, Крыськив, Судаков, Бондаренко (Степаненко, 88), Кевин (Эгиналду, 46, Педро Энрике, 78), Педриньо (Невертон, 90+4), Сикан (Траоре, 88).

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Стадион: «Арена Левый берег»

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

Замены «Левого Берега»: Галас – 5,5, Литовченко – 5,5, Сиднней – б/о, Косовский – б/о.

Замены «Шахтера»: Эгиналду – 6,0, Педро Энрике – 5,5, Степаненко – б/о, Траоре – б/о, Невертон – б/о.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 13
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Виктор Войцеховский
Отличная игра. Сразу видно уровень. Ещё и судейка помог. Типичный Шлюхтар 
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+4
Андрей⚒️
Беззубая игра продолжается…
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+4
FunnyCat_____
А***енный подарок, вкусный так сказать 
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+3
Умник
Блин. Угадал тяжелая игра.
Минимальную победу.
Ответить
+2
sania
Плакати потрібно, він радіє
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+2
adidas777
Подарунок зробили не кроти, а судді! Ганьба!
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+2
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TolsTIyELF
Шахтёр должен купить Квасныцю. 
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Main
Пока команда аналитика из Фейеноорда не радует болельщика своей игрой
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0
serhiy
Щахтар добився результату. Але гра в загальному мене "радує". Думаю після ЛЧ Пушич піде .Команда якась не організована,виглядає ніби не підготовленою до сезону. Але це тільки початок. Шахтарю форсувати підготовку не треба було.
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-1
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