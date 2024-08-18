Пушич – без галстука, но не в обиде. Шахтер обыграл Левый Берег

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Украинская Премьер-лига. 3-й тур
Левый Берег – Шахтер – 0:1
Сикан, 64
Дедух, 61, Соколов, 80, Сухоручко, 86, Синица, 90, Банада, 90+2 – Эгиналду, 90
Левый Берег: Механив, Дударенко (Косовский, 90), Самар, Якимов, Соколов, Банада, Дедух (Сидней, 90), И.Когут (Галас, 72), Синица, Спиваков (Литовченко, 72), Сухоручко.
Шахтер: Резник, Азаров, Франьич, Бондарь, Конопля, Крыськив, Судаков, Бондаренко (Степаненко, 88), Кевин (Эгиналду, 46, Педро Энрике, 78), Педриньо (Невертон, 90+4), Сикан (Траоре, 88).
Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)
Стадион: «Арена Левый берег»
ЛЕВЫЙ БЕРЕГ – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Наши оценки:
Замены «Левого Берега»: Галас – 5,5, Литовченко – 5,5, Сиднней – б/о, Косовский – б/о.
Замены «Шахтера»: Эгиналду – 6,0, Педро Энрике – 5,5, Степаненко – б/о, Траоре – б/о, Невертон – б/о.
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