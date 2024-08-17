В третьем туре украинской Премьер-Лиги на стадионе «Левый Берег» Киевской области встретятся две команды, которые в нынешнем сезоне считают эту арену домашней – настоящие хозяева поля футболисты «Левого Берега» и донецкий «Шахтер». Команды уже провели по два матча в новом чемпионате Украины. И если поражения дебютантов элитного дивизиона на старте турнира не вызывают особых вопросов, то проигрыш горняков «Полесью» в предыдущем туре, конечно же, стал неожиданностью для многих любителей футбола нашей страны.

Левый Берег

Киевский клуб настолько стремительно ворвался в украинскую Премьер-Лигу, выиграв мини-турнир четырех команд за неделю до начала турнира, что отголоски этого восхождения, скорее всего, еще долго будут ощущаться в «Левом Береге». Одно дело готовиться к матчам первой лиги и совсем другое играть, можно сказать, с чистого листа с лучшими украинскими командами.

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Два матча и два поражения, ни одного забитого мяча и четыре пропущенных – вот таким выдался старт «Левого Берега» в элите. А здесь еще и неудача в матче 2-го предварительного раунда Кубка Украины от перволиговой «Кудровки» 2:3. Конечно же, радости от этого немного. Тем не менее, в коллективе нет никакой паники, команда продолжает готовиться к поединку с многократными чемпионами Украины футболистами «Шахтера».

- «Считаю, что ребята успели восстановиться после матча с «Кудровкой», – говорит главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак. – К тому же, ряд основных игроков не играли в Кубке. Против таких соперников как «Шахтер» наш клуб еще никогда не играл. Для нас это будет хорошая проверка на прочность. Готовимся в обычном режиме, анализируем соперника и свои ошибки».

И еще. Появилась информация о том, что «Левый Берег» проявляет интерес к экс-форварду сборной Украины Филиппу Будковскому, который оказался ненужным «Полесью». Если киевляне успеют его заявить до матча с «Шахтером», это будет хорошее усиление состава опытным игроком.

Шахтер

Горняки отлично стартовали в новом чемпионате Украины, разгромив в гостях «Ворсклу» 5:0. Но затем последовало неожиданное поражение от «Полесья» 0:1, которое заметно пошатнуло авторитет одного из грандов украинского футбола. Теперь надо усердно работать над восстановлением своего реноме, тем более, что уже не за горами матчи Лиги чемпионов, где соперники будут явно посильнее.

Что касается нынешнего состава «Шахтера», то даже несмотря на достаточно длинную скамейку запасных, можно заметить явные проблемы. Так, в матче второго тура получили травмы Марлон и Марьян Швед, а немного ранее Александр Зубков. Все эти игроки атакующего плана и их вклад в общее дело довольно большой. Также видно, что некоторые футболисты, для которых предыдущий сезон оказался очень длинным, еще не набрали своих настоящих кондиций. Поэтому у тренерского штаба головной боли хватает.

И все-таки, «Шахтер» уже не раз доказывал, что может выходить из сложных ситуаций. Здесь наверняка должны сказать свое весомое слово те футболисты, которые пока оставались в тени. Для них это шанс и себя проявить, и помочь своей команде в трудную минуту.

Кстати, буквально на следующий день после поражения от «Полесья», горняки провели контрольный матч с командой первой лиги ФКС «Мариуполь» и выиграли со счетом 3:0. В той встрече в основном играли футболисты, которые либо мало времени провели на поле в играх чемпионата, либо вообще не выступали. А голы забили Педриньо, Франьич и Траоре.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге соперники еще не играли.

Ориентировочные составы:

«Левый Берег»: Механив, Дударенко, Самар, Якымив, Соколов, Дедух, Банада, И.Когут, Синица, Войцеховский, Сухоручко

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Эгиналду, Судаков, Педриньо, Траоре

Прогноз на противостояние:

«Шахтер» должен выигрывать в этом матче без особых проблем, хотя футболисты «Левого Берега» постараются им в этом помешать. И все же трудно предположить, что подопечные Марино Пушича потеряют очки во втором матче подряд. Ставим на победу горняков 3:0.

18 августа, воскресенье