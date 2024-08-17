Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левый Берег – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Левый берег
18.08.2024 18:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 18:51 |
233
0

Левый Берег – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

После поражения от «Полесья» подопечным Марино Пушича надо восстанавливать свое реноме

17 августа 2024, 18:51 |
233
0
Левый Берег – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер

В третьем туре украинской Премьер-Лиги на стадионе «Левый Берег» Киевской области встретятся две команды, которые в нынешнем сезоне считают эту арену домашней – настоящие хозяева поля футболисты «Левого Берега» и донецкий «Шахтер». Команды уже провели по два матча в новом чемпионате Украины. И если поражения дебютантов элитного дивизиона на старте турнира не вызывают особых вопросов, то проигрыш горняков «Полесью» в предыдущем туре, конечно же, стал неожиданностью для многих любителей футбола нашей страны.

Левый Берег

Киевский клуб настолько стремительно ворвался в украинскую Премьер-Лигу, выиграв мини-турнир четырех команд за неделю до начала турнира, что отголоски этого восхождения, скорее всего, еще долго будут ощущаться в «Левом Береге». Одно дело готовиться к матчам первой лиги и совсем другое играть, можно сказать, с чистого листа с лучшими украинскими командами.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Два матча и два поражения, ни одного забитого мяча и четыре пропущенных – вот таким выдался старт «Левого Берега» в элите. А здесь еще и неудача в матче 2-го предварительного раунда Кубка Украины от перволиговой «Кудровки» 2:3. Конечно же, радости от этого немного. Тем не менее, в коллективе нет никакой паники, команда продолжает готовиться к поединку с многократными чемпионами Украины футболистами «Шахтера».

- «Считаю, что ребята успели восстановиться после матча с «Кудровкой», – говорит главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак. – К тому же, ряд основных игроков не играли в Кубке. Против таких соперников как «Шахтер» наш клуб еще никогда не играл. Для нас это будет хорошая проверка на прочность. Готовимся в обычном режиме, анализируем соперника и свои ошибки».

И еще. Появилась информация о том, что «Левый Берег» проявляет интерес к экс-форварду сборной Украины Филиппу Будковскому, который оказался ненужным «Полесью». Если киевляне успеют его заявить до матча с «Шахтером», это будет хорошее усиление состава опытным игроком.

Шахтер

Горняки отлично стартовали в новом чемпионате Украины, разгромив в гостях «Ворсклу» 5:0. Но затем последовало неожиданное поражение от «Полесья» 0:1, которое заметно пошатнуло авторитет одного из грандов украинского футбола. Теперь надо усердно работать над восстановлением своего реноме, тем более, что уже не за горами матчи Лиги чемпионов, где соперники будут явно посильнее.

Что касается нынешнего состава «Шахтера», то даже несмотря на достаточно длинную скамейку запасных, можно заметить явные проблемы. Так, в матче второго тура получили травмы Марлон и Марьян Швед, а немного ранее Александр Зубков. Все эти игроки атакующего плана и их вклад в общее дело довольно большой. Также видно, что некоторые футболисты, для которых предыдущий сезон оказался очень длинным, еще не набрали своих настоящих кондиций. Поэтому у тренерского штаба головной боли хватает.

И все-таки, «Шахтер» уже не раз доказывал, что может выходить из сложных ситуаций. Здесь наверняка должны сказать свое весомое слово те футболисты, которые пока оставались в тени. Для них это шанс и себя проявить, и помочь своей команде в трудную минуту.

Кстати, буквально на следующий день после поражения от «Полесья», горняки провели контрольный матч с командой первой лиги ФКС «Мариуполь» и выиграли со счетом 3:0. В той встрече в основном играли футболисты, которые либо мало времени провели на поле в играх чемпионата, либо вообще не выступали. А голы забили Педриньо, Франьич и Траоре.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге соперники еще не играли.

Ориентировочные составы:

«Левый Берег»: Механив, Дударенко, Самар, Якымив, Соколов, Дедух, Банада, И.Когут, Синица, Войцеховский, Сухоручко

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Эгиналду, Судаков, Педриньо, Траоре

Прогноз на противостояние:

«Шахтер» должен выигрывать в этом матче без особых проблем, хотя футболисты «Левого Берега» постараются им в этом помешать. И все же трудно предположить, что подопечные Марино Пушича потеряют очки во втором матче подряд. Ставим на победу горняков 3:0.

18 августа, воскресенье

«Левый Берег» – «Шахтер»
Киевская область. Стадион «Левый Берег». 18:00
ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
ЛЕВЫЙ БЕРЕГ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)
Прогноз Sport.ua — 0:3
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
КАРАВАЕВ: «В такой команде, как Динамо, должна быть конкуренция»
Карпаты – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Полесье – Ингулец – 1:1. Новичок остановил Волков. Обзор матча
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Шахтер Донецк прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая лига. Ничья Металлиста, поражение Металлурга З, успех Полтавы
Футбол | 17 августа 2024, 19:29 0
Первая лига. Ничья Металлиста, поражение Металлурга З, успех Полтавы
Первая лига. Ничья Металлиста, поражение Металлурга З, успех Полтавы

Матчи 2-го тура в Первой лиге

Джеймс Тони назвал нынешних бойцов, которые могли доминировать в его эпоху
Бокс | 17 августа 2024, 14:54 6
Джеймс Тони назвал нынешних бойцов, которые могли доминировать в его эпоху
Джеймс Тони назвал нынешних бойцов, которые могли доминировать в его эпоху

Член зала боксерской славы выбрал четырех боксеров

Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати
Теннис | 17.08.2024, 04:12
Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати
Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати
Источник: есть подозрения на договорной матч с участием Металлиста 1925
Футбол | 16.08.2024, 19:35
Источник: есть подозрения на договорной матч с участием Металлиста 1925
Источник: есть подозрения на договорной матч с участием Металлиста 1925
Усиление для новичка УПЛ. Будковский нашел новую команду
Футбол | 16.08.2024, 19:55
Усиление для новичка УПЛ. Будковский нашел новую команду
Усиление для новичка УПЛ. Будковский нашел новую команду
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Main
Ну фиг его. Наверное победа Шахтера все же, но мыслями с левыми)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу
ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу
16.08.2024, 02:19 2
Футбол
Украинский биатлонист дисквалифицирован на четыре года за допинг
Украинский биатлонист дисквалифицирован на четыре года за допинг
15.08.2024, 18:59 9
Биатлон
Вацко назвал игрока Динамо, которому нужно уйти из клуба
Вацко назвал игрока Динамо, которому нужно уйти из клуба
15.08.2024, 16:16 6
Футбол
Магучих сделала солидный донат на ВСУ. Сколько перечислила чемпионка?
Магучих сделала солидный донат на ВСУ. Сколько перечислила чемпионка?
16.08.2024, 08:30 6
Другие виды
Шанс на евроосень остается. С кем сыграет Кривбасс в Лиге конференций?
Шанс на евроосень остается. С кем сыграет Кривбасс в Лиге конференций?
15.08.2024, 22:00 20
Футбол
Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати
Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати
16.08.2024, 23:41 30
Теннис
Тренер Жироны оценил первый официальный матч команды без Довбика
Тренер Жироны оценил первый официальный матч команды без Довбика
16.08.2024, 09:23
Футбол
Свитолина отомстила за Цуренко в Цинциннати и может сыграть с Соболенко
Свитолина отомстила за Цуренко в Цинциннати и может сыграть с Соболенко
15.08.2024, 19:17 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем