Шахтер в товарищеском матче уничтожил ФСК Мариуполь
«Горняки» одержали победу со счетом 3:0
В понедельник, 12 августа 2024 года, состоялся товарищеский матч между донецким «Шахтером» и перволиговым ФСК «Мариуполь». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «горняков».
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Футболисты «Шахтера» вышли вперед уже на третьей минуте поединка, когда голом отметился бразильский вингер Педриньо. Впоследствии преимущество донецкого клуба удвоил хорват Бартол Франьич, а окончательный счет на 87-й минуте установил Лассина Траоре.
Товарищеские матчи. 12 августа
Шахтер – ФСК Мариуполь – 3:0
Голы: Педриньо, 3, Франьич, 14, Траоре, 87
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