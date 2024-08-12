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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
12.08.2024 13:00 – FT 3 : 0
ФСК Мариуполь
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Украина. Премьер лига
12 августа 2024, 15:39 |
705
1

Шахтер в товарищеском матче уничтожил ФСК Мариуполь

«Горняки» одержали победу со счетом 3:0

12 августа 2024, 15:39 |
705
1
Шахтер в товарищеском матче уничтожил ФСК Мариуполь
ФК Шахтер

В понедельник, 12 августа 2024 года, состоялся товарищеский матч между донецким «Шахтером» и перволиговым ФСК «Мариуполь». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «горняков».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Футболисты «Шахтера» вышли вперед уже на третьей минуте поединка, когда голом отметился бразильский вингер Педриньо. Впоследствии преимущество донецкого клуба удвоил хорват Бартол Франьич, а окончательный счет на 87-й минуте установил Лассина Траоре.

Товарищеские матчи. 12 августа

Шахтер – ФСК Мариуполь – 3:0
Голы: Педриньо, 3, Франьич, 14, Траоре, 87

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товарищеские матчи Шахтер Донецк Первая лига Украины контрольные матчи УПЛ ФСК Мариуполь Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Бартол Франьич Лассина Траоре
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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«Уничтожил» начинается где то с 5-0 как по мне 
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