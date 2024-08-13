Полузащитник «Шахтера» Антон Глущенко прокомментировал товарищеский матч против ФСК «Мариуполь» (3:0):

«Я считаю, что товарищеский поединок прошел хорошо. Все ребята, которые играли меньше, получили свою нагрузку. Думаю, это только позитив. Пытались отрабатывать прессинг. И надо отдать должное сопернику – они пытались выходить через короткий пас. Это было как раз то, что нам нужно. Получили физическую нагрузку, отработали атакующие действия. Хороший поединок.

Мы очень хорошо поработали на сборах, набрали оптимальные кондиции. Надо их поддерживать. Поэтому для тех, кто мало играет, эти поединки важны. Такие поединки, кроме игровой практики, дают уверенность, чувство ритма игры. Всегда хочется играть, каждый футболист хочет играть. Поэтому это как раз те поединки, в которых нужно себя проявлять».

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ВИДЕО. Глущенко рассказал, что Шахтер отрабатывал в матче с Мариуполем