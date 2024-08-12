Украина. Премьер лига12 августа 2024, 16:21 |
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Шахтер – ФСК Мариуполь – 3:0. Легионерский разгром. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча
12 августа 2024, 16:21 |
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В понедельник, 12 августа 2024 года, состоялся товарищеский матч между донецким «Шахтером» и перволиговым ФСК «Мариуполь». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «горняков».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Интересно, что все 3 гола «Шахтера» забили легионеры: Педриньо (Бразилия), Бартол Франьич (Хорватия) и Лассина Траоре (Буркина-Фасо).
Товарищеские матчи. 12 августа
Шахтер – ФСК Мариуполь – 3:0
Голы: Педриньо, 3, Франьич, 14, Траоре, 87
Видео голов и обзор матча
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