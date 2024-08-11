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Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 23:44 |
126
0

Шахтер – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 12 августа в 13:00 по Киеву

11 августа 2024, 23:44 |
126
0
Шахтер – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

12 августа состоится товарищеский матч между командам Шахтер Донецк и ФСК Мариуполь.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на поле спортивного комплекса Святошин под Киевом. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

Подопечные Марино Пушича уже провели два тура в УПЛ. На старте нового сезона горняки разгромили Ворсклу 5:0, а во 2-м туре уступили Полесью 0:1.

На счету ФСК Мариуполь пока только один матч. В 1-м туре Первой лиги в группе В команда переиграла Металлист 1925 1:0.

Шахтер – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на YouTube-канале Шахтера.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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