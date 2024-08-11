Шахтер – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 12 августа в 13:00 по Киеву
12 августа состоится товарищеский матч между командам Шахтер Донецк и ФСК Мариуполь.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на поле спортивного комплекса Святошин под Киевом. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.
Подопечные Марино Пушича уже провели два тура в УПЛ. На старте нового сезона горняки разгромили Ворсклу 5:0, а во 2-м туре уступили Полесью 0:1.
На счету ФСК Мариуполь пока только один матч. В 1-м туре Первой лиги в группе В команда переиграла Металлист 1925 1:0.
Шахтер – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на YouTube-канале Шахтера.
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