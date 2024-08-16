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Премьер-лига
Левый берег
18.08.2024 18:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 августа 2024, 09:52 | Обновлено 16 августа 2024, 09:56
141
0

Левый Берег – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Стенограмма матча 3-го тура чемпионата Украины по футболу сезона-2024/2025

16 августа 2024, 09:52 | Обновлено 16 августа 2024, 09:56
141
0
Левый Берег – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 18 августа, состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Левый Берег» Киев и «Шахтер» Донецк.

Поединок пройдет в Киеве на поле «Арена Левый берег». Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице УПЛ «Левый Берег» занимает 16-е место, не имея в активе очков после двух матчей. У «Шахтер» 3 пункта после двух поединков и 3-я позиция.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Левый Берег» – «Шахтер», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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текстовая трансляция Шахтер Донецк Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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