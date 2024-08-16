В воскресенье, 18 августа, состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Левый Берег» Киев и «Шахтер» Донецк.

Поединок пройдет в Киеве на поле «Арена Левый берег». Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице УПЛ «Левый Берег» занимает 16-е место, не имея в активе очков после двух матчей. У «Шахтер» 3 пункта после двух поединков и 3-я позиция.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Левый Берег» – «Шахтер», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.