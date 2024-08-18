ПУШИЧ: Соперник создал, по факту, один момент, пришедший после наших ошибок

18 августа прошел матч 3-го тура УПЛ 2024/25 между командами Левый Берег и Шахтер Донецк.

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Поединок состоялся на одноименной арене хозяев. Игра завершилась минимальной победой горняков 1:0.

После завершения встречи главный тренер Шахтера Марино Пушич провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал победу своих подопечных:

– Конечно, главной целью в футболе остаются победы и завоевание трех очков, и сегодня нам удалось этой цели достичь. Игра проходила по довольно сложному сценарию, особенно в начале – в первой половине. И, конечно, мы ожидали, что наш оппонент будет довольно сложным и неуступчивым, что вы могли увидеть на поле. Однако я очень доволен тем, как моя команда отработала. Особенно доволен тем, как мы сыграли во втором тайме, как мы смогли корректировать некоторые неточности. Еще раз отмечу, что игра проходила по несколько сложному сценарию, однако несмотря на это все мы смогли создать много моментов, особенно во второй половине встречи, и считаю, что мы могли забить больше, чем один гол. Соперник создал, по факту, один момент, пришедший после наших индивидуальных ошибок. Тем не менее, хочу похвалить свою команду за старания, за продемонстрированный уровень. Продолжаем работать и готовиться к следующим поединкам.

– Прежде всего поздравляю вас с днем ​​рождения. А вопрос таков: вы сказали, что в первом тайме соперник был неуступчив, а что именно не получалось до перерыва?



– Спасибо за поздравление! Я склонен считать, что в первом тайме мы медленно работали с мячом и в целом медленно совершали все атакующие действия. Нам удалось исправить это во второй половине встречи и, как вы могли заметить, впоследствии это переросло в гораздо большее количество моментов. Вообще в такой игре достаточно реализовать один момент, и тогда, как вы знаете, соперник может раскрываться, а у нас появляется гораздо больше свободного пространства. Конечно, сегодня было сложно играть из-за стилистики нашего оппонента – из-за их низкого блока и плотного нахождения игроков на поле. Это тоже несколько сковывало наш привычный стиль игры. Как я отметил ранее, в первом тайме нам не хватало скорости и реакции на происходившие на поле события, однако я искренне радуюсь, что моя команда сумела исправить это положение уже во втором тайме. Еще раз отмечу, что после перерыва мы значительно улучшили наш стиль, особенно в поиске свободного пространства и в большей раскрепощенности игры. Как я всегда говорю своей команде: трудности куют победителей. Это означает, что всякий раз, когда сталкиваемся с какими-то непростыми ситуациями, мы буквально закаляемся. И сегодня у нас была очередная прекрасная возможность вырасти и закалиться – и как команда, и каждый лично как профессионал. Поэтому я хочу искренне похвалить свою команду за ту отдачу и за уровень игры и личное улучшение, которые они продемонстрировали.

– Можно ли назвать лучшим подарком ко дню рождения победу?



– Да, конечно, могу сказать, что это самый лучший подарок для меня. Я очень рад этой победе и радуюсь, что команда показала характер, сражалась на поле и выиграла. Буду наслаждаться этим подарком.

Видеообзор матча Левый Берег – Шахтер (0:1)