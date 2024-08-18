18 августа прошел матч 3-го тура УПЛ 2024/25 между командами Левый Берег и Шахтер Донецк.

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Поединок состоялся на одноименной арене хозяев. Игра завершилась минимальной победой горняков 1:0.

Единственный гол в матче на 63-й минуте забил Даниил Сикан. Ассист на него отдал Педриньо.

Однако у многих футбольных болельщиков есть вопросы к этому эпизоду: а не было ли тут офсайда? Судя по скриншоту, который приведен ниже, положение вне игры действительно могло быть.

ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера

Видеообзор матча Левый Берег – Шахтер: