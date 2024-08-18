ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
Даниил Сикан принес победу горнякам в матче против Левого Берега (1:0) во 2-м туре УПЛ
18 августа прошел матч 3-го тура УПЛ 2024/25 между командами Левый Берег и Шахтер Донецк.
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Поединок состоялся на одноименной арене хозяев. Игра завершилась минимальной победой горняков 1:0.
Единственный гол в матче на 63-й минуте забил Даниил Сикан. Ассист на него отдал Педриньо.
Однако у многих футбольных болельщиков есть вопросы к этому эпизоду: а не было ли тут офсайда? Судя по скриншоту, который приведен ниже, положение вне игры действительно могло быть.
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
Видеообзор матча Левый Берег – Шахтер:
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А ще цікаво на відео гляньте як бокова арбітриня вже хотіла підняти прапорець а потім якась невидима сила її зупинила.
Але як запасний написав на іншій гілці, "результат то останется " і таким як він не соромно...
Без линий по фото - явный офсайд!