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  4. ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
Украина. Премьер лига
18 августа 2024, 22:41 |
1419
12

ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера

Даниил Сикан принес победу горнякам в матче против Левого Берега (1:0) во 2-м туре УПЛ

18 августа 2024, 22:41 |
1419
12
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
ФК Шахтер

18 августа прошел матч 3-го тура УПЛ 2024/25 между командами Левый Берег и Шахтер Донецк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на одноименной арене хозяев. Игра завершилась минимальной победой горняков 1:0.

Единственный гол в матче на 63-й минуте забил Даниил Сикан. Ассист на него отдал Педриньо.

Однако у многих футбольных болельщиков есть вопросы к этому эпизоду: а не было ли тут офсайда? Судя по скриншоту, который приведен ниже, положение вне игры действительно могло быть.

ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера

Видеообзор матча Левый Берег – Шахтер:

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фото офсайд (вне игры) Даниил Сикан Шахтер Донецк Левый Берег Киев Левый Берег - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 12
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easterly
Ось уже й видно, що мєтодічкі роздані - мовчазні тіпи під час гри і першої теми(де відбивався дєжурний клоун отсосайка за всіх), навалились на мінусовку , з виразом ліца як у сікана після лівого голу
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+7
easterly
пердіньйо подавав мяча на рівні воротарської лінії - сікан був вже за лінією. треба тепер лінії малювати в 3Д програмі
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+4
Skillz
Тільки 3й тур, а щуряча помийка у всій красі, голи з офсайду, а в наступних матчах підуть ліві видалення і пенальті. А коли під час матчу неможливо щось вигадати, то після гри будуть з'являтися "ліві" протоколи без заявлених гравців, доріжка вже ж протоптана
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+4
Виктор Войцеховский
Линии тут даже не особо нужны. Игрок явно вне игры. Он ближе к воротам линии мяча.
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+3
introvert
Який же він чіткий? Тут все на тоненького, перспектива сприяє візуальному обману. Без точного кадру по проекції м`яча від бокової лінії прихильники обох точок зору хоч би й головами билися - нічого довести не зможуть.
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+2
avk2307
Там була боротьба і все не так однозначно
А ще цікаво на  відео гляньте як бокова арбітриня вже хотіла підняти прапорець а потім якась невидима сила її зупинила.
Але як  запасний написав на іншій гілці, "результат то останется " і таким як він не соромно...
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+2
sania
Де той олень що росказував цілий вечір,що Сікан знаходився позаду захисника?
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+1
zhyr
Потрібна лінія. Знаю, що мене зараз заплюють, але якщо м"яч був ближче до воріт, то офсайду немає. 
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
avk2307
Нічого вже не зміниться. В минулій грі Лівого берега  "спеціалісти італійські" передивились все і сказали що не за правилами в ворота Лівого Берега зарахували гол. Так від того нічію з ЛНЗ їм не повернули.А з кротами так і розбиратись не будуть.
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0
FunnyCat_____
Спасибо Спорт ЮА!
 Без линий по фото -  явный офсайд!
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0
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