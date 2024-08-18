ВИДЕО. Как Сикан открыл счет в матче Левый Берег – Шахтер
Форвард донецкого клуба поразил ворота на 63-й минуте
18 августа проходит матч 3-го тура УПЛ 2024/25 между командами Левый Берег и Шахтер Донецк.
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Поединок проходит на одноименной арене хозяев. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
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На 63-й минуте счет открыл Даниил Сикан.
Ассист на него отдал Педриньо.
ВИДЕО. Как Сикан открыл счет в матче Левый Берег – Шахтер
🔥 Данило Сікан відкрив рахунок у матчі! ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 18, 2024
🧡 Як у моменті розібрався Педріньйо! 🤩#Shakhtar #ЛівийБерегШахтар pic.twitter.com/Zg7pTDyGeW
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