18 августа проходит матч 3-го тура УПЛ 2024/25 между командами Левый Берег и Шахтер Донецк.

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Поединок проходит на одноименной арене хозяев. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

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На 63-й минуте счет открыл Даниил Сикан.

Ассист на него отдал Педриньо.

ВИДЕО. Как Сикан открыл счет в матче Левый Берег – Шахтер