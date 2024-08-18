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Украина. Премьер лига
18 августа 2024, 19:35 | Обновлено 18 августа 2024, 19:39
662
1

ВИДЕО. Как Сикан открыл счет в матче Левый Берег – Шахтер

Форвард донецкого клуба поразил ворота на 63-й минуте

18 августа 2024, 19:35 | Обновлено 18 августа 2024, 19:39
662
1
ВИДЕО. Как Сикан открыл счет в матче Левый Берег – Шахтер
ФК Шахтер. Даниил Сикан

18 августа проходит матч 3-го тура УПЛ 2024/25 между командами Левый Берег и Шахтер Донецк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на одноименной арене хозяев. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

На 63-й минуте счет открыл Даниил Сикан.

Ассист на него отдал Педриньо.

ВИДЕО. Как Сикан открыл счет в матче Левый Берег – Шахтер

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видео голов и обзор Даниил Сикан Левый Берег Киев Левый Берег - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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