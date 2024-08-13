Безумная перестрелка. Клуб УПЛ сенсационно вылетел из Кубка Украины

Во вторник, 13 августа 2024 года, состоялся матч 2-го предварительного этапа Кубка Украины 2024/25 между перволиговой «Кудровкой» и киевским «Левым берегом». Победу со счетом 3:2 одержали хозяева поля.

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«Кудровка» довольно неожиданно выиграла у «Левого Берега» первый тайм благодаря голу Потимкова на 37-й минуте.

Во второй половине встречи представитель УПЛ отыгрался и вышел вперед благодаря дублю Алексея Литовченко, однако до завершения матча успел пропустить еще дважды и все-таки вылетел из турнира.

Кубок Украины. 2-й предварительный раунд. 13 августа

Кудровка – Левый Берег – 3:2

Голы: Потимков, 37, Коркишко, 77, Сторчоус, 85 – Литовченко, 60, 76