Безумная перестрелка. Клуб УПЛ сенсационно вылетел из Кубка Украины
«Кудровка» обыграла «Левый Берег» со счетом 3:2
Во вторник, 13 августа 2024 года, состоялся матч 2-го предварительного этапа Кубка Украины 2024/25 между перволиговой «Кудровкой» и киевским «Левым берегом». Победу со счетом 3:2 одержали хозяева поля.
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«Кудровка» довольно неожиданно выиграла у «Левого Берега» первый тайм благодаря голу Потимкова на 37-й минуте.
Во второй половине встречи представитель УПЛ отыгрался и вышел вперед благодаря дублю Алексея Литовченко, однако до завершения матча успел пропустить еще дважды и все-таки вылетел из турнира.
Кубок Украины. 2-й предварительный раунд. 13 августа
Кудровка – Левый Берег – 3:2
Голы: Потимков, 37, Коркишко, 77, Сторчоус, 85 – Литовченко, 60, 76
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