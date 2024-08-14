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Кубок Украины
Кудровка
13.08.2024 12:00 – FT 3 : 2
Левый берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
14 августа 2024, 03:59 | Обновлено 14 августа 2024, 04:18
45
0

Кудровка – Левый Берег – 3:2. Клуб УПЛ вылетел из Кубка. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го предварительного этапа Кубка Украины 2024/25

14 августа 2024, 03:59 | Обновлено 14 августа 2024, 04:18
45
0
Кудровка – Левый Берег – 3:2. Клуб УПЛ вылетел из Кубка. Видео голов, обзор
ФК Кудровка

13 августа состоялся заключительный матч 2-го предварительного этапа Кубка Украины 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок между командами Кудровка и Левый Берег завершился со счетом 3:2.

Кудровка пробилась в третий предварительный раунд Кубка Украины, а клуб-новичок УПЛ вылетел из турнира.

Кубок Украины 2024/25

Второй предварительный этап. 12 августа 2024 года

Буча. Стадион Юбилейный

Кудровка – Левый берег Киев – 3:2

Голы: Потимков, 37, Коркишко, 77, Сторчоус, 85 – Литовченко, 60, 75.

Видеообзор матча

Видеозапись матча

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Кубок Украины по футболу Дмитрий Коркишко Алексей Литовченко Андрей Сторчоус Левый Берег Киев Кудровка видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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