Кудровка – Левый Берег – 3:2. Клуб УПЛ вылетел из Кубка. Видео голов, обзор

13 августа состоялся заключительный матч 2-го предварительного этапа Кубка Украины 2024/25.

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Поединок между командами Кудровка и Левый Берег завершился со счетом 3:2.

Кудровка пробилась в третий предварительный раунд Кубка Украины, а клуб-новичок УПЛ вылетел из турнира.

Кубок Украины 2024/25

Второй предварительный этап. 12 августа 2024 года

Буча. Стадион Юбилейный

Кудровка – Левый берег Киев – 3:2

Голы: Потимков, 37, Коркишко, 77, Сторчоус, 85 – Литовченко, 60, 75.

Видеообзор матча

Видеозапись матча