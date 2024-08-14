Кудровка – Левый Берег – 3:2. Клуб УПЛ вылетел из Кубка. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го предварительного этапа Кубка Украины 2024/25
13 августа состоялся заключительный матч 2-го предварительного этапа Кубка Украины 2024/25.
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Поединок между командами Кудровка и Левый Берег завершился со счетом 3:2.
Кудровка пробилась в третий предварительный раунд Кубка Украины, а клуб-новичок УПЛ вылетел из турнира.
Кубок Украины 2024/25
Второй предварительный этап. 12 августа 2024 года
Буча. Стадион Юбилейный
Кудровка – Левый берег Киев – 3:2
Голы: Потимков, 37, Коркишко, 77, Сторчоус, 85 – Литовченко, 60, 75.
Видеообзор матча
Видеозапись матча
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