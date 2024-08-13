​13 августа в 12:00 проходит матч 2-го предварительного этапа Кубка Украины 2024/25.

В этом день будет сыгран поединок между командами Кудровка и Левый берег.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите видеотрансляции матча.

Кубок Украины 2024/25

Второй предварительный этап. 12 августа 2024 года

Буча. Стадион Юбилейный

12:00. Кудровка – Левый Берег Киев

Кудровка – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция