13.08.2024 12:00 - : -
Кубок Украины13 августа 2024, 10:47 | Обновлено 13 августа 2024, 10:48
28
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Кудровка – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 августа в 12:00 матч 2-го предварительного этапа Кубка Украины
13 августа 2024, 10:47 | Обновлено 13 августа 2024, 10:48
28
0
13 августа в 12:00 проходит матч 2-го предварительного этапа Кубка Украины 2024/25.
В этом день будет сыгран поединок между командами Кудровка и Левый берег.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите видеотрансляции матча.
Кубок Украины 2024/25
Второй предварительный этап. 12 августа 2024 года
Буча. Стадион Юбилейный
12:00. Кудровка – Левый Берег Киев
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Кудровка – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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