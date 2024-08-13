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Кубок Украины
Кудровка
13.08.2024 12:00 - : -
Левый берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
13 августа 2024, 10:47 | Обновлено 13 августа 2024, 10:48
28
0

Кудровка – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 августа в 12:00 матч 2-го предварительного этапа Кубка Украины

13 августа 2024, 10:47 | Обновлено 13 августа 2024, 10:48
28
0
Кудровка – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

​13 августа в 12:00 проходит матч 2-го предварительного этапа Кубка Украины 2024/25.

В этом день будет сыгран поединок между командами Кудровка и Левый берег.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите видеотрансляции матча.

Кубок Украины 2024/25

Второй предварительный этап. 12 августа 2024 года

Буча. Стадион Юбилейный

12:00. Кудровка – Левый Берег Киев

Кудровка – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Кубок Украины по футболу Кудровка Левый Берег Киев смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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