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Кубок Украины
Прикарпатье
12.08.2024 14:00 – FT 0 : 1
Буковина
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Кубок Украины
12 августа 2024, 18:55 | Обновлено 12 августа 2024, 19:12
307
0

Кубок Украины. Минай, ЮКСА и Буковина вышли в третий раунд

12 августа состоялись 6 матчей второго раунда Кубка Украины

12 августа 2024, 18:55 | Обновлено 12 августа 2024, 19:12
307
0
Кубок Украины. Минай, ЮКСА и Буковина вышли в третий раунд

​12 августа состоялись матчи 2-го предварительного этапа Кубка Украины 2024/25. В этом день сыграно 6 поединков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Металлист 1925 выиграл в овертайме у Полтавы (5:3). Минай, ЮКСА и Буковина также идут дальше в Кубке.

Еще два поединка запланированы на 13 августа 2024 года.

Кубок Украины 2024/25

Второй предварительный этап

12 августа

12:00. Металлист 1925 Харьков – Полтава – 5:3 (д.в.)

Голы: Овусу, 31, Мисюра, 44 (автогол), Ари Моура, 68, 104, Стень, 117 – Стрельцов, 66, Плахтырь, 71, Червинский, 83

12:00. Пробой Городенка – Куликов – 2:2 (пен. 4:3)

Голы: Оринчак, 39, Дмитрук, 43 – Ничипоренко, 45+3, Пилипчук, 67

12:00. Чернигов – Виктория Сумы – 0:1

Голы: Евпак, 33

14:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Буковина Черновцы – 0:1

Голы: Гирный, 53

15:00. Подолье Хмельницкий – ЮКСА Тарасовка – 0:1

Голы: Дебелко, 31

16:00. Скала 1911 Стрый – Минай – 1:3

Голы: Лукьянченко, 41 – Прокопчук, 12, Гуничев, 48, 73

13 августа

12:00. Кудровка – Левый Берег

13:00. Олимпия Савинцы – Горняк-Спорт

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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