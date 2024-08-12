Кубок Украины. Металлист 1925 с трудом прошел Полтаву, имея фору 2:0

Сыграны три очередных поединка 2-го раунда розыгрыша Кубка Украины, так называемой стадии 1/64 финала.

В Киеве харьковский «Металлист 1925» выяснил отношения с СК «Полтава» и с трудом добился победы в дополнительное время, хотя после первого тайма вел в счете 2:0. Команда Сергея Карпенко победила 5:3.

Дальше прошел «Пробой» из Городенка, который в серии пенальти оказался сильнее «Куликова» – 2:2, пен. 4-3.

Во встрече «Чернигова» и «Виктории» Сумы для определения победителя хватило одного гола. Его забили футболисты сумской команды – 1:0.

Кубок Украины. 2-й раунд

Металлист 1925 – Полтава – 5:3 доп. время

Голы: Овусу, 31, Мисюра, 44 автогол, Ари Моура, 68, 104, Стень, 117 – Стрельцов, 66, Плахтырь, 71, Червинский, 83.

Пробой Городенка – Куликов – 2:2, пен. 4-3

Голы: Оринчак, 39, Дмитрук, 43 – Ничипоренко, 45+3, Пилипчук, 67.

Чернигов – Виктория Сумы – 0:1

Гол: Евпак, 33.

На 57-й минуте Машталир (Виктория Сумы) не реализовал пенальти.