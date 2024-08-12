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Кубок Украины
Прикарпатье
12.08.2024 14:00 - : -
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
12 августа 2024, 10:23 |
356
0

Кубок Украины. Второй предварительный раунд. Смотреть онлайн. LIVE

12 августа проходят 6 матчей второго раунда Кубка Украины

12 августа 2024, 10:23 |
356
0
Кубок Украины. Второй предварительный раунд. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Подолье

12 августа проходят матчи 2-го предварительного этапа Кубка Украины 2024/25.

В этом день будет сыграно 6 матчей, а еще два поединка запланированы на 13 августа 2024 года.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите видеотрансляции матчей.

Кубок Украины 2024/25

Второй предварительный этап

12 августа 2024 года

  • 12:00. Пробой Городенка – Куликов
  • 12:00. Металлист 1925 Харьков – Полтава
  • 12:00. Чернигов – Виктория Сумы
  • 14:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Буковина Черновцы
  • 15:00. Подолье Хмельницкий – ЮКСА Тарасовка
  • 16:00. Скала 1911 Стрый – Минай

Полный список матчей 2-го раунда

12:00. Пробой Городенка – Куликов

12:00. Металлист 1925 Харьков – Полтава

12:00. Чернигов – Виктория Сумы

14:00. Прикарпатье И-Франковск – Буковина Черновцы

15:00. Подолье Хмельницкий – ЮКСА Тарасовка

16:00. Скала 1911 Стрый – Минай

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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