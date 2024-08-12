Кубок Украины. Второй предварительный раунд. Смотреть онлайн. LIVE
12 августа проходят 6 матчей второго раунда Кубка Украины
12 августа проходят матчи 2-го предварительного этапа Кубка Украины 2024/25.
В этом день будет сыграно 6 матчей, а еще два поединка запланированы на 13 августа 2024 года.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите видеотрансляции матчей.
Кубок Украины 2024/25
Второй предварительный этап
12 августа 2024 года
- 12:00. Пробой Городенка – Куликов
- 12:00. Металлист 1925 Харьков – Полтава
- 12:00. Чернигов – Виктория Сумы
- 14:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Буковина Черновцы
- 15:00. Подолье Хмельницкий – ЮКСА Тарасовка
- 16:00. Скала 1911 Стрый – Минай
Полный список матчей 2-го раунда
12:00. Пробой Городенка – Куликов
12:00. Металлист 1925 Харьков – Полтава
12:00. Чернигов – Виктория Сумы
14:00. Прикарпатье И-Франковск – Буковина Черновцы
15:00. Подолье Хмельницкий – ЮКСА Тарасовка
16:00. Скала 1911 Стрый – Минай
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