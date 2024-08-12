Кубок Украины12 августа 2024, 06:57 | Обновлено 12 августа 2024, 07:16
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Кубок Украины. Назначение судей: кто будет обслужить матчи 2-го раунда
Комитеты УАФ назначили официальных лиц на ближайшие поединки
12 августа 2024, 06:57 | Обновлено 12 августа 2024, 07:16
209
0
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи первого предварительного этапа Кубка Украины 2024/25.
7 матчей запланировано на 12 августа, а 13 августа состоятся 2 заключительных поединка:
Ниже можно ознакомиться с назначениями арбитров и наблюдателей арбитража.
Кубок Украины 2024/25
Второй предварительный этап
12 августа 2024 года
- 12:00. Пробой Городенка – Куликов
- 12:00. Металлист 1925 Харьков – Полтава
- 12:00. Чернигов – Виктория Сумы
- 14:00. Прикарпатье И-Франковск – Буковина Черновцы
- 15:00. Подолье Хмельницкий – ЮКСА Тарасовка
- 16:00. Скала 1911 Стрый – Минай.
13 августа 2024 года
- 12:00. Кудровка – Левый Берег
- 13:00. Олимпия Савинцы – Горняк-Спорт
Назначение судей на матчи 2-го предварительного раунда Кубка Украины
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