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Кубок Украины
12 августа 2024, 06:57 | Обновлено 12 августа 2024, 07:16
209
0

Кубок Украины. Назначение судей: кто будет обслужить матчи 2-го раунда

Комитеты УАФ назначили официальных лиц на ближайшие поединки

12 августа 2024, 06:57 | Обновлено 12 августа 2024, 07:16
209
0
Кубок Украины. Назначение судей: кто будет обслужить матчи 2-го раунда
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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи первого предварительного этапа Кубка Украины 2024/25.

7 матчей запланировано на 12 августа, а 13 августа состоятся 2 заключительных поединка:

Ниже можно ознакомиться с назначениями арбитров и наблюдателей арбитража.

Кубок Украины 2024/25

Второй предварительный этап

12 августа 2024 года

  • 12:00. Пробой Городенка – Куликов
  • 12:00. Металлист 1925 Харьков – Полтава
  • 12:00. Чернигов – Виктория Сумы
  • 14:00. Прикарпатье И-Франковск – Буковина Черновцы
  • 15:00. Подолье Хмельницкий – ЮКСА Тарасовка
  • 16:00. Скала 1911 Стрый – Минай.

13 августа 2024 года

  • 12:00. Кудровка – Левый Берег
  • 13:00. Олимпия Савинцы – Горняк-Спорт

Назначение судей на матчи 2-го предварительного раунда Кубка Украины

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Кубок Украины по футболу судейские назначения Полтава Чернигов Горняк-Спорт Виктория Сумы Металлист Харьков Скала 1911 Стрый Буковина Черновцы Прикарпатье Ивано-Франковск Подолье Хмельницкий Минай Металлист 1925 Олимпия Савинцы Левый Берег Киев Кудровка ЮКСА Тарасовка Пробой Городенка Николаев (Львовская обл) Куликов
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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