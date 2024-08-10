Кубок Украины10 августа 2024, 05:00 | Обновлено 10 августа 2024, 05:46
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Обнародовано расписание матчей 2-го предварительного этапа Кубка Украины
Поединки этой стадии пройдут с 11 до 13 августа
10 августа 2024, 05:00 | Обновлено 10 августа 2024, 05:46
149
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Дирекция по проведению Кубка Украины утвердила расписание матчей второго предварительного этапа турнира сезона 2024/25.
Одна игра пройдет 11 августа, 7 матчей запланировано на 12 августа, а 13 августа состоятся 2 заключительных поединка.
Кубок Украины 2024/25
Второй предварительный этап
11 августа 2024 года
- 16:00. Николаев (Львовская обл.) – Металлист Харьков. Николаев (Львовская обл.) Городской стадион
12 августа 2024 года
- 12:00. Пробой Городенка – Куликов. Городенка. Стадион Колос
- 12:00. Металлист 1925 Харьков – Полтава. Киев. УТК им. В. Банникова
- 12:00. Чернигов – Виктория Сумы. Чернигов. Стадион Юность
- 14:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Буковина Черновцы. Ивано-Франковск. Стадион Рух
- 15:00. Подолье Хмельницкий – ЮКСА Тарасовка. Хмельницкий. Стадион СК Подолье
- 16:00. Скала 1911 Стрый – Минай. Моршин. Стадион Медик
13 августа 2024 года
- 12:00. Кудровка – Левый Берег Киев. Буча. Стадион Юбилейный
- 13:00. Олимпия Савинцы – Горняк-Спорт Горишни Плавни. Горишни Плавни. Стадион Юность
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