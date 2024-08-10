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Кубок Украины
10 августа 2024, 05:00 | Обновлено 10 августа 2024, 05:46
149
0

Обнародовано расписание матчей 2-го предварительного этапа Кубка Украины

Поединки этой стадии пройдут с 11 до 13 августа

10 августа 2024, 05:00 | Обновлено 10 августа 2024, 05:46
149
0
Обнародовано расписание матчей 2-го предварительного этапа Кубка Украины
УАФ

Дирекция по проведению Кубка Украины утвердила расписание матчей второго предварительного этапа турнира сезона 2024/25.

Одна игра пройдет 11 августа, 7 матчей запланировано на 12 августа, а 13 августа состоятся 2 заключительных поединка.

Кубок Украины 2024/25

Второй предварительный этап

11 августа 2024 года

  • 16:00. Николаев (Львовская обл.) – Металлист Харьков. Николаев (Львовская обл.) Городской стадион

12 августа 2024 года

  • 12:00. Пробой Городенка – Куликов. Городенка. Стадион Колос
  • 12:00. Металлист 1925 Харьков – Полтава. Киев. УТК им. В. Банникова
  • 12:00. Чернигов – Виктория Сумы. Чернигов. Стадион Юность
  • 14:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Буковина Черновцы. Ивано-Франковск. Стадион Рух
  • 15:00. Подолье Хмельницкий – ЮКСА Тарасовка. Хмельницкий. Стадион СК Подолье
  • 16:00. Скала 1911 Стрый – Минай. Моршин. Стадион Медик

13 августа 2024 года

  • 12:00. Кудровка – Левый Берег Киев. Буча. Стадион Юбилейный
  • 13:00. Олимпия Савинцы – Горняк-Спорт Горишни Плавни. Горишни Плавни. Стадион Юность

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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