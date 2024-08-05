С кем сыграют Левый Берег и Минай? Жеребьевка 2-го раунда Кубка Украины

5 августа в 16:00 в Доме футбола состоялась жеребьевка второго предварительного этапа Кубка Украины 2024/25.

Во втором предварительном этапе примут участие 18 команд – 16 победителей первого предварительного этапа и 2 финалиста турнира за право сыграть в УПЛ (Левый Берег и Минай).

Базовая дата матчей второго предварительного раунда – 12 августа.

Финальный матч Кубка Украины 2024/25 запланирован на 14 мая 2025 года. Город проведения финального матча должен определить Исполком УАФ.

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Кубок Украины 2024/25

Жеребьевка 2-го предварительного раунда

Базовый день матчей: 12 августа

Скала 1911 Стрый – Минай

Прикарпатье Ивано-Франковск – Буковина Черновцы

Пробой Городенка – Куликов

Николаев (Львовская обл.) – Металлист Харьков

Подолье Хмельницкий – ЮКСА Тарасовка

Кудровка – Левый Берег Киев

Олимпия Савинцы – Горняк-Спорт

Металлист 1925 Харьков – Полтава

Чернигов – Виктория Сумы

Структура розыгрыша Кубка Украины

ВИДЕО. Жеребьевка 2-го предварительного раунда Кубка Украины