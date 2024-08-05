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Кубок Украины
05 августа 2024, 16:23 | Обновлено 05 августа 2024, 16:30
494
0

С кем сыграют Левый Берег и Минай? Жеребьевка 2-го раунда Кубка Украины

5 августа в Киеве состоялась процедура жеребьевки

05 августа 2024, 16:23 | Обновлено 05 августа 2024, 16:30
494
0
С кем сыграют Левый Берег и Минай? Жеребьевка 2-го раунда Кубка Украины
УПЛ

5 августа в 16:00 в Доме футбола состоялась жеребьевка второго предварительного этапа Кубка Украины 2024/25.

Во втором предварительном этапе примут участие 18 команд – 16 победителей первого предварительного этапа и 2 финалиста турнира за право сыграть в УПЛ (Левый Берег и Минай).

Базовая дата матчей второго предварительного раунда – 12 августа.

Финальный матч Кубка Украины 2024/25 запланирован на 14 мая 2025 года. Город проведения финального матча должен определить Исполком УАФ.

Кубок Украины 2024/25

Жеребьевка 2-го предварительного раунда

Базовый день матчей: 12 августа

  • Скала 1911 Стрый – Минай
  • Прикарпатье Ивано-Франковск – Буковина Черновцы
  • Пробой Городенка – Куликов
  • Николаев (Львовская обл.) – Металлист Харьков
  • Подолье Хмельницкий – ЮКСА Тарасовка
  • Кудровка – Левый Берег Киев
  • Олимпия Савинцы – Горняк-Спорт
  • Металлист 1925 Харьков – Полтава
  • Чернигов – Виктория Сумы

Структура розыгрыша Кубка Украины

ВИДЕО. Жеребьевка 2-го предварительного раунда Кубка Украины

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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