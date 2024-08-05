С кем сыграют Левый Берег и Минай? Жеребьевка 2-го раунда Кубка Украины
5 августа в Киеве состоялась процедура жеребьевки
5 августа в 16:00 в Доме футбола состоялась жеребьевка второго предварительного этапа Кубка Украины 2024/25.
Во втором предварительном этапе примут участие 18 команд – 16 победителей первого предварительного этапа и 2 финалиста турнира за право сыграть в УПЛ (Левый Берег и Минай).
Базовая дата матчей второго предварительного раунда – 12 августа.
Финальный матч Кубка Украины 2024/25 запланирован на 14 мая 2025 года. Город проведения финального матча должен определить Исполком УАФ.
Кубок Украины 2024/25
Жеребьевка 2-го предварительного раунда
Базовый день матчей: 12 августа
- Скала 1911 Стрый – Минай
- Прикарпатье Ивано-Франковск – Буковина Черновцы
- Пробой Городенка – Куликов
- Николаев (Львовская обл.) – Металлист Харьков
- Подолье Хмельницкий – ЮКСА Тарасовка
- Кудровка – Левый Берег Киев
- Олимпия Савинцы – Горняк-Спорт
- Металлист 1925 Харьков – Полтава
- Чернигов – Виктория Сумы
Структура розыгрыша Кубка Украины
ВИДЕО. Жеребьевка 2-го предварительного раунда Кубка Украины
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