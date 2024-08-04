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Кубок Украины
04 августа 2024, 19:59 | Обновлено 04 августа 2024, 20:15
467
0

Сыграны два последних матча первого предварительного раунда Кубка Украины

В следующий раунд вышли команды Олимпия Савинцы и Пробой Городенка

04 августа 2024, 19:59 | Обновлено 04 августа 2024, 20:15
467
0
Сыграны два последних матча первого предварительного раунда Кубка Украины
ФК Пробой Городенка

4 августа завершился первый предварительный этап Кубка Украины 2024/25.

В этот день состоялись два заключительных поединка первого раунда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В следующий раунд вышли команды Олимпия Савинцы и Пробой Городенка.

Кубок Украины 2024/25. Первый предварительный этап

4 августа 2024

13:00. Олимпия (Савинцы) – Кремень (Кременчуг) – 2:0

  • Голы: Руденко, 30, Кошман, 41.

16:00. Пробой (Городенка) – Хуст – 4:0

  • Голы: Филипович, 2, Сондей, 23 (пен), Оринчак, 28, 37.

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Кубок Украины по футболу Кремень Кременчуг Олимпия Савинцы Хуст Пробой Городенка Иван Сондей
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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