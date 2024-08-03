Кубок Украины. Металлист 1925 прошел дальше, Буковина выиграла по пенальти
В этом день сыграно 14 матчей, а еще два поединка запланированы на 4 августа
3 августа прошли матчи первого предварительного этапа Кубка Украины сезона 2024/25.
В этом день сыграно 14 матчей, а еще два поединка запланированы на 4 августа 2024 года.
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Металлист 1925 прошел дальше, Буковина выиграла по пенальти.
Кубок Украины 2024/25. Первый предварительный этап
3 августа 2024
12:00. Чернигов – Чайка (Петропавловская Борщаговка) – 1:0
12:00. Реал Фарма (Одесса) – ЮКСА (Тарасовка) – 0:3
13:00. Диназ (Вышгород) – Кудровка – 1:2
13:00. Виктория (Сумы) – Металлург (Запорожье) – 1:0
13:00. Горняк-Спорт (Горишни Плавни) – ФСК Мариуполь – 3:1
14:00. Локомотив (Киев) – Металлист 1925 (Харьков) – 1:4
14:00. Куликов – Нива (Винница) – 0:0, пен. 4:2
15:00. Тростянец – Полтава – 0:1
15:00. Ревера 1908 (Ивано-Франковск) – Подолье (Хмельницкий) – 2:2, пен. 2:4
16:00. Вильхивцы – Металлист (Харьков) – 0:0, пен. 5:6
16:00. Скала 1911 (Стрый) – Эпицентр (Каменец-Подольский) – 2:0
16:00. Ужгород – Прикарпатье (Ивано-Франковск) – 0:4
16:00. Николаев (Львовская обл.) – Агробизнес (Волочиск) – 1:0
17:00. Нива (Тернополь) – Буковина (Черновцы) – 1:1, пен. 3:4
4 августа 2024
13:00. Олимпия (Савинцы) – Кремень (Кременчуг)
16:00. Пробой (Городенка) – Хуст
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