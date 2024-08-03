Кубок Украины. Первый предварительный раунд. Смотреть онлайн. LIVE
3 августа проходят 14 матчей стартового раунда Кубка Украины
3 августа проходят матчи первого предварительного этапа Кубка Украины сезона 2024/25.
В этом день будет сыграно 14 матчей, а еще два поединка запланированы на 4 августа 2024 года.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите ниже видеотрансляции матчей (дополняется, обновляется).
Кубок Украины 2024/25. Первый предварительный этап
3 августа 2024
- 12:00. Чернигов – Чайка (Петропавловская Борщаговка). Чернигов. Стадион Юность
- 12:00. Реал Фарма (Одесса) – ЮКСА (Тарасовка). Одесса. ФСК Иван
- 13:00. Диназ (Вышгород) – Кудровка. Вышгород. Стадион Юбилейный
- 13:00. Виктория (Сумы) – Металлург (Запорожье). Сумы. Стадион Юбилейный
- 13:00. Горняк-Спорт (Горишни Плавни) – Мариуполь. Горловка. Стадион Юность
- 14:00. Локомотив (Киев) – Металлист 1925 (Харьков). Киев. НТК им. В. Банникова
- 14:00. Куликов – Нива (Винница). Куликов. Стадион Арена Куликов
- 15:00. Тростянец – Полтава. Тростянец. Стадион им. В. П. Куца
- 15:00. Ревера 1908 (Ивано-Франковск) – Подолье (Хмельницкий). Ивано-Франковск. Спорткомплекс им. А. Гембы
- 16:00. Вильхивцы – Металлист (Харьков). Вильхивцы. Стадион Вильхивцы Арена Парк
- 16:00. Скала 1911 (Стрый) – Эпицентр (Каменец-Подольский). Моршин. Стадион Медик
- 16:00. Ужгород – Прикарпатье (Ивано-Франковск). Ужгород. Стадион Авангард
- 16:00. Николаев (Львовская обл.) – Агробизнес (Волочиск). Николаев (Львовская обл.). Городской стадион
- 17:00. Нива (Тернополь) – Буковина (Черновцы). Тернополь. Городской стадион
4 августа 2024
- 13:00. Олимпия (Савинцы) – Кремень (Кременчуг). Полтава. Стадион Молодежный
- 16:00. Пробой (Городенка) – Хуст. Городенка. Стадион Колос
12:00. Чернигов – Чайка Петропавловская Борщаговка
12:00. Реал Фарма Одесса – ЮКСА Тарасовка
13:00. Диназ Вышгород – Кудровка
13:00. Виктория Сумы – Металлург Запорожье
13:00. Горняк-Спорт – ФСК Мариуполь
14:00. Локомотив Киев – Металлист 1925 Харьков
14:00. Куликов – Нива Винница
15:00. Тростянец – Полтава
15:00. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Подолье Хмельницкий
16:00. Вильхивцы – Металлист Харьков
16:00. Скала 1911 Стрый – Эпицентр Каменец-Подольский
16:00. Ужгород – Прикарпатье Ивано-Франковск
16:00. Николаев (Львовская обл.) – Агробизнес Волочиск
17:00. Нива Тернополь – Буковина Черновцы
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Бавария» рассчитывает подписать украинца уже в ближайшее время
Олимпийский турнир по футболу состоится с 24 июля по 10 августа