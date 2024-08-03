Кубок Украины. Первый предварительный раунд. Смотреть онлайн. LIVE

3 августа проходят матчи первого предварительного этапа Кубка Украины сезона 2024/25.

В этом день будет сыграно 14 матчей, а еще два поединка запланированы на 4 августа 2024 года.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите ниже видеотрансляции матчей (дополняется, обновляется).

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Кубок Украины 2024/25. Первый предварительный этап

3 августа 2024

12:00. Чернигов – Чайка (Петропавловская Борщаговка). Чернигов. Стадион Юность

12:00. Реал Фарма (Одесса) – ЮКСА (Тарасовка). Одесса. ФСК Иван

13:00. Диназ (Вышгород) – Кудровка. Вышгород. Стадион Юбилейный

13:00. Виктория (Сумы) – Металлург (Запорожье). Сумы. Стадион Юбилейный

13:00. Горняк-Спорт (Горишни Плавни) – Мариуполь. Горловка. Стадион Юность

14:00. Локомотив (Киев) – Металлист 1925 (Харьков). Киев. НТК им. В. Банникова

14:00. Куликов – Нива (Винница). Куликов. Стадион Арена Куликов

15:00. Тростянец – Полтава. Тростянец. Стадион им. В. П. Куца

15:00. Ревера 1908 (Ивано-Франковск) – Подолье (Хмельницкий). Ивано-Франковск. Спорткомплекс им. А. Гембы

16:00. Вильхивцы – Металлист (Харьков). Вильхивцы. Стадион Вильхивцы Арена Парк

16:00. Скала 1911 (Стрый) – Эпицентр (Каменец-Подольский). Моршин. Стадион Медик

16:00. Ужгород – Прикарпатье (Ивано-Франковск). Ужгород. Стадион Авангард

16:00. Николаев (Львовская обл.) – Агробизнес (Волочиск). Николаев (Львовская обл.). Городской стадион

17:00. Нива (Тернополь) – Буковина (Черновцы). Тернополь. Городской стадион

4 августа 2024

13:00. Олимпия (Савинцы) – Кремень (Кременчуг). Полтава. Стадион Молодежный

16:00. Пробой (Городенка) – Хуст. Городенка. Стадион Колос

12:00. Чернигов – Чайка Петропавловская Борщаговка

12:00. Реал Фарма Одесса – ЮКСА Тарасовка

13:00. Диназ Вышгород – Кудровка

13:00. Виктория Сумы – Металлург Запорожье

13:00. Горняк-Спорт – ФСК Мариуполь

14:00. Локомотив Киев – Металлист 1925 Харьков

14:00. Куликов – Нива Винница

15:00. Тростянец – Полтава

15:00. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Подолье Хмельницкий

16:00. Вильхивцы – Металлист Харьков

16:00. Скала 1911 Стрый – Эпицентр Каменец-Подольский

16:00. Ужгород – Прикарпатье Ивано-Франковск

16:00. Николаев (Львовская обл.) – Агробизнес Волочиск

17:00. Нива Тернополь – Буковина Черновцы