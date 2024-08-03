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Кубок Украины
03 августа 2024, 02:23 | Обновлено 03 августа 2024, 03:03
18
0

Назначены судьи на матчи предварительного раунда Кубка Украины

Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи турнира

03 августа 2024, 02:23 | Обновлено 03 августа 2024, 03:03
18
0
Назначены судьи на матчи предварительного раунда Кубка Украины
УАФ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи первого предварительного этапа Кубка Украины сезона 2024/2025.

14 матчей назначены на 3 августа 2024 года, а поединки Олимпия (Савинцы) – Кремень (Кременчуг) и Пробой (Городенка) – Хуст пройдут 4 августа.

Ниже можно ознакомиться с назначениями арбитров и наблюдателей арбитража.

Назначены судьи на матчи предварительного раунда Кубка Украины

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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