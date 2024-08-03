Кубок Украины03 августа 2024, 02:23 | Обновлено 03 августа 2024, 03:03
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Назначены судьи на матчи предварительного раунда Кубка Украины
Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи турнира
03 августа 2024, 02:23 | Обновлено 03 августа 2024, 03:03
18
0
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи первого предварительного этапа Кубка Украины сезона 2024/2025.
14 матчей назначены на 3 августа 2024 года, а поединки Олимпия (Савинцы) – Кремень (Кременчуг) и Пробой (Городенка) – Хуст пройдут 4 августа.
Ниже можно ознакомиться с назначениями арбитров и наблюдателей арбитража.
Назначены судьи на матчи предварительного раунда Кубка Украины
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