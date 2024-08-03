Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи первого предварительного этапа Кубка Украины сезона 2024/2025.

14 матчей назначены на 3 августа 2024 года, а поединки Олимпия (Савинцы) – Кремень (Кременчуг) и Пробой (Городенка) – Хуст пройдут 4 августа.

Ниже можно ознакомиться с назначениями арбитров и наблюдателей арбитража.

Назначены судьи на матчи предварительного раунда Кубка Украины