Кубок Украины31 июля 2024, 02:59 | Обновлено 31 июля 2024, 03:53
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Стало известно расписание матчей 1-го предварительного раунда Кубка Украины
Поединки первого предварительного этапа пройдут 3 и 4 августа
31 июля 2024, 02:59 | Обновлено 31 июля 2024, 03:53
106
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Дирекция по проведению Кубка Украины утвердила расписание матчей первого предварительного этапа турнира сезона 2024/25.
Поединки первого предварительного раунда пройдут 3 и 4 августа 2024 года.
Кубок Украины 2024/25. Первый предварительный этап
3 августа 2024
- 12:00. Чернигов – Чайка (Петропавловская Борщаговка). Чернигов. Стадион Юность
- 12:00. Реал Фарма (Одесса) – ЮКСА (Тарасовка). Одесса. ФСК Иван
- 13:00. Диназ (Вышгород) – Кудровка. Вышгород. Стадион Юбилейный
- 13:00. Виктория (Сумы) – Металлург (Запорожье). Сумы. Стадион Юбилейный
- 13:00. Горняк-Спорт (Горишни Плавни) – Мариуполь. Горловка. Стадион Юность
- 14:00. Локомотив (Киев) – Металлист 1925 (Харьков). Киев. НТК им. В. Банникова
- 14:00. Куликов – Нива (Винница). Куликов. Стадион Арена Куликов
- 15:00. Тростянец – Полтава. Тростянец. Стадион им. В. П. Куца
- 15:00. Ревера 1908 (Ивано-Франковск) – Подолье (Хмельницкий). Ивано-Франковск. Спорткомплекс им. А. Гембы
- 16:00. Вильхивцы – Металлист (Харьков). Вильхивцы. Стадион Вильхивцы Арена Парк
- 16:00. Скала 1911 (Стрый) – Эпицентр (Каменец-Подольский). Моршин. Стадион Медик
- 16:00. Ужгород – Прикарпатье (Ивано-Франковск). Ужгород. Стадион Авангард
- 16:00. Николаев (Львовская обл.) – Агробизнес (Волочиск). Николаев (Львовская обл.). Городской стадион
- 17:00. Нива (Тернополь) – Буковина (Черновцы). Тернополь. Городской стадион
4 августа 2024
- 13:00. Олимпия (Савинцы) – Кремень (Кременчуг). Полтава. Стадион Молодежный
- 16:00. Пробой (Городенка) – Хуст. Городенка. Стадион Колос
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