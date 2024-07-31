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Кубок Украины
31 июля 2024, 02:59 | Обновлено 31 июля 2024, 03:53
106
0

Стало известно расписание матчей 1-го предварительного раунда Кубка Украины

Поединки первого предварительного этапа пройдут 3 и 4 августа

31 июля 2024, 02:59 | Обновлено 31 июля 2024, 03:53
106
0
Стало известно расписание матчей 1-го предварительного раунда Кубка Украины
УАФ

Дирекция по проведению Кубка Украины утвердила расписание матчей первого предварительного этапа турнира сезона 2024/25.

Поединки первого предварительного раунда пройдут 3 и 4 августа 2024 года.

Кубок Украины 2024/25. Первый предварительный этап

3 августа 2024

  • 12:00. Чернигов – Чайка (Петропавловская Борщаговка). Чернигов. Стадион Юность
  • 12:00. Реал Фарма (Одесса) – ЮКСА (Тарасовка). Одесса. ФСК Иван
  • 13:00. Диназ (Вышгород) – Кудровка. Вышгород. Стадион Юбилейный
  • 13:00. Виктория (Сумы) – Металлург (Запорожье). Сумы. Стадион Юбилейный
  • 13:00. Горняк-Спорт (Горишни Плавни) – Мариуполь. Горловка. Стадион Юность
  • 14:00. Локомотив (Киев) – Металлист 1925 (Харьков). Киев. НТК им. В. Банникова
  • 14:00. Куликов – Нива (Винница). Куликов. Стадион Арена Куликов
  • 15:00. Тростянец – Полтава. Тростянец. Стадион им. В. П. Куца
  • 15:00. Ревера 1908 (Ивано-Франковск) – Подолье (Хмельницкий). Ивано-Франковск. Спорткомплекс им. А. Гембы
  • 16:00. Вильхивцы – Металлист (Харьков). Вильхивцы. Стадион Вильхивцы Арена Парк
  • 16:00. Скала 1911 (Стрый) – Эпицентр (Каменец-Подольский). Моршин. Стадион Медик
  • 16:00. Ужгород – Прикарпатье (Ивано-Франковск). Ужгород. Стадион Авангард
  • 16:00. Николаев (Львовская обл.) – Агробизнес (Волочиск). Николаев (Львовская обл.). Городской стадион
  • 17:00. Нива (Тернополь) – Буковина (Черновцы). Тернополь. Городской стадион

4 августа 2024

  • 13:00. Олимпия (Савинцы) – Кремень (Кременчуг). Полтава. Стадион Молодежный
  • 16:00. Пробой (Городенка) – Хуст. Городенка. Стадион Колос

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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