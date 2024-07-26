Кто с кем сыграет? Итоги жеребьевки предварительного раунда Кубка Украины

26 июля в 13:00 в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка первого предварительного этапа Кубка Украины 2024/25.

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В первом предварительном этапе примут участие 32 клуба: 17 команд Первой лиги: 13 команд Второй лиги, 2 аматорские команды.

Базовая дата матчей первого предварительного раунда – 3 августа.

Финальный матч Кубка Украины 2024/25 запланирован на 14 мая 2025 года. Город проведения финального матча должен определить Исполком УАФ.

Кубок Украины 2024/25

Предварительный раунд. 3 августа

Вильхивцы – Металлист (Харьков)

Пробой (Городенка) – Хуст

Скала 1911 (Стрый) – Эпицентр (Каменец-Подольский) / Минай

Ужгород – Прикарпатье (Ивано-Франковск)

Нива (Тернополь) – Буковина (Черновцы)

Николаев (Львовская обл.) – Агробизнес (Волочиск)

Ревера 1908 (Ивано-Франковск) – Подолье (Хмельницкий)

Куликов – Нива (Винница)

Чернигов – Чайка (Петропавловская Борщаговка)

Диназ (Вышгород) – Кудровка

Локомотив (Киев) – Левый берег (Киев) / Металлист 1925 (Харьков)

Реал Фарма (Одесса) – ЮКСА (Тарасовка)

Виктория (Сумы) – Металлург (Запорожье)

Олимпия (Савинцы) – Кремень (Кременчуг)

Горняк-Спорт (Горешни Плавни) – ФСК Мариуполь

Тростянец – Полтава

Видеозапись жеребьевки