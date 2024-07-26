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Кубок Украины
26 июля 2024, 13:30 | Обновлено 26 июля 2024, 14:01
2928
3

Кто с кем сыграет? Итоги жеребьевки предварительного раунда Кубка Украины

Базовая дата матчей первого предварительного раунда – 3 августа

26 июля 2024, 13:30 | Обновлено 26 июля 2024, 14:01
2928
3
Кто с кем сыграет? Итоги жеребьевки предварительного раунда Кубка Украины
УАФ

26 июля в 13:00 в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка первого предварительного этапа Кубка Украины 2024/25.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом предварительном этапе примут участие 32 клуба: 17 команд Первой лиги: 13 команд Второй лиги, 2 аматорские команды.

Базовая дата матчей первого предварительного раунда – 3 августа.

Финальный матч Кубка Украины 2024/25 запланирован на 14 мая 2025 года. Город проведения финального матча должен определить Исполком УАФ.

Кубок Украины 2024/25

Предварительный раунд. 3 августа

  • Вильхивцы – Металлист (Харьков)
  • Пробой (Городенка) – Хуст
  • Скала 1911 (Стрый) – Эпицентр (Каменец-Подольский) / Минай
  • Ужгород – Прикарпатье (Ивано-Франковск)
  • Нива (Тернополь) – Буковина (Черновцы)
  • Николаев (Львовская обл.) – Агробизнес (Волочиск)
  • Ревера 1908 (Ивано-Франковск) – Подолье (Хмельницкий)
  • Куликов – Нива (Винница)
  • Чернигов – Чайка (Петропавловская Борщаговка)
  • Диназ (Вышгород) – Кудровка
  • Локомотив (Киев) – Левый берег (Киев) / Металлист 1925 (Харьков)
  • Реал Фарма (Одесса) – ЮКСА (Тарасовка)
  • Виктория (Сумы) – Металлург (Запорожье)
  • Олимпия (Савинцы) – Кремень (Кременчуг)
  • Горняк-Спорт (Горешни Плавни) – ФСК Мариуполь
  • Тростянец – Полтава

Видеозапись жеребьевки

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 3
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Southeast*
Браво!  Игры пульки четырёх засчитают и как кубковые.
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0
Dfkbvj
Хоча б емблеми клубів зробили, а то як в країні третього світу одні букви і цифри, позорища з УАФ!!!
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-1
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