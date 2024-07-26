Кто с кем сыграет? Итоги жеребьевки предварительного раунда Кубка Украины
Базовая дата матчей первого предварительного раунда – 3 августа
26 июля в 13:00 в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка первого предварительного этапа Кубка Украины 2024/25.
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В первом предварительном этапе примут участие 32 клуба: 17 команд Первой лиги: 13 команд Второй лиги, 2 аматорские команды.
Базовая дата матчей первого предварительного раунда – 3 августа.
Финальный матч Кубка Украины 2024/25 запланирован на 14 мая 2025 года. Город проведения финального матча должен определить Исполком УАФ.
Кубок Украины 2024/25
Предварительный раунд. 3 августа
- Вильхивцы – Металлист (Харьков)
- Пробой (Городенка) – Хуст
- Скала 1911 (Стрый) – Эпицентр (Каменец-Подольский) / Минай
- Ужгород – Прикарпатье (Ивано-Франковск)
- Нива (Тернополь) – Буковина (Черновцы)
- Николаев (Львовская обл.) – Агробизнес (Волочиск)
- Ревера 1908 (Ивано-Франковск) – Подолье (Хмельницкий)
- Куликов – Нива (Винница)
- Чернигов – Чайка (Петропавловская Борщаговка)
- Диназ (Вышгород) – Кудровка
- Локомотив (Киев) – Левый берег (Киев) / Металлист 1925 (Харьков)
- Реал Фарма (Одесса) – ЮКСА (Тарасовка)
- Виктория (Сумы) – Металлург (Запорожье)
- Олимпия (Савинцы) – Кремень (Кременчуг)
- Горняк-Спорт (Горешни Плавни) – ФСК Мариуполь
- Тростянец – Полтава
Видеозапись жеребьевки
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