Усиление для новичка УПЛ. Будковский нашел новую команду

По информации журналиста Игоря Бурбаса, форвард Филипп Будковский, который покинул состав «Полесья» свободным агентом, уже в ближайшее время перейдет в новую команду.

Договориться с опытным игроком удалось новичку УПЛ «Левому берегу». Сообщается, что Будковский хотел бы жить в Киеве или Киевской области, поэтому согласился на этот вариант.

«Левый берег» по итогам турнира четырех завоевал право выступать в элите. В первых двух турах нового сезона команда очков не набирала.

У 32-летнего Будковского в минувшем сезоне 5 голов в 20 встречах.