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Украина. Премьер лига
16 августа 2024, 19:55 | Обновлено 16 августа 2024, 19:56
1765
2

Усиление для новичка УПЛ. Будковский нашел новую команду

Форвард перейдет в Левый берег

16 августа 2024, 19:55 | Обновлено 16 августа 2024, 19:56
1765
2
Усиление для новичка УПЛ. Будковский нашел новую команду
ФК Полесье. Филипп Будковский

По информации журналиста Игоря Бурбаса, форвард Филипп Будковский, который покинул состав «Полесья» свободным агентом, уже в ближайшее время перейдет в новую команду.

Договориться с опытным игроком удалось новичку УПЛ «Левому берегу». Сообщается, что Будковский хотел бы жить в Киеве или Киевской области, поэтому согласился на этот вариант.

«Левый берег» по итогам турнира четырех завоевал право выступать в элите. В первых двух турах нового сезона команда очков не набирала.

У 32-летнего Будковского в минувшем сезоне 5 голов в 20 встречах.

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трансферы чемпионат Украины по футболу Филипп Будковский Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Левый Берег Киев
Иван Зинченко Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 2
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kluchka_vova
навіщо він нужен ліваому берегу....він нульовий
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+1
Gargantua81
странно, что Оболонь его не цепонула. Да сбсн две трети команд УПЛ он может усилить.
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-1
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