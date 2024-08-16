Усиление для новичка УПЛ. Будковский нашел новую команду
Форвард перейдет в Левый берег
По информации журналиста Игоря Бурбаса, форвард Филипп Будковский, который покинул состав «Полесья» свободным агентом, уже в ближайшее время перейдет в новую команду.
Договориться с опытным игроком удалось новичку УПЛ «Левому берегу». Сообщается, что Будковский хотел бы жить в Киеве или Киевской области, поэтому согласился на этот вариант.
«Левый берег» по итогам турнира четырех завоевал право выступать в элите. В первых двух турах нового сезона команда очков не набирала.
У 32-летнего Будковского в минувшем сезоне 5 голов в 20 встречах.
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