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Украина. Первая лига
21 августа 2024, 19:06 | Обновлено 21 августа 2024, 19:10
1547
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калитвинцева и чемпиона Грузии

Команду пополнили Калитвинцев и Литвиненко

21 августа 2024, 19:06 | Обновлено 21 августа 2024, 19:10
1547
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калитвинцева и чемпиона Грузии
ФК Металлист 1925

Клуб Первой лиги Металлист 1925 объявил о подписании полузащитников Владислава Калитвинцева и Ивана Литвиненко. Договор Калитвинцева рассчитан на два года, а Литвиненко – на три.

На профессиональном уровне Калитвинцев играл за Динамо, Слован, Черноморец, Зарю, Арсенал, Десну и Александрию. В составе последней провел последние два сезона, сыграл в 46 матчах, в которых отличился 3 голами и 6 ассистами.

На профессиональном уровне Литвиненко играл за Днепр-1, Рух, ВПК-Агро, Черноморец, Динамо (Батуми, Грузия), с которым в прошлом сезоне стал чемпионом Грузии.

Последний клуб Дила, в составе которой в этом году провел 20 матчей и отличился одним голом.

На этой неделе команду возглавил Патрик ван Леувен.

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Металлист 1925 Владислав Калитвинцев Иван Литвиненко трансферы Первая лига Украины
Иван Зинченко Источник: ФК Металлист 1925
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