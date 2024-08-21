ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калитвинцева и чемпиона Грузии

Клуб Первой лиги Металлист 1925 объявил о подписании полузащитников Владислава Калитвинцева и Ивана Литвиненко. Договор Калитвинцева рассчитан на два года, а Литвиненко – на три.

На профессиональном уровне Калитвинцев играл за Динамо, Слован, Черноморец, Зарю, Арсенал, Десну и Александрию. В составе последней провел последние два сезона, сыграл в 46 матчах, в которых отличился 3 голами и 6 ассистами.

На профессиональном уровне Литвиненко играл за Днепр-1, Рух, ВПК-Агро, Черноморец, Динамо (Батуми, Грузия), с которым в прошлом сезоне стал чемпионом Грузии.

Последний клуб Дила, в составе которой в этом году провел 20 матчей и отличился одним голом.

На этой неделе команду возглавил Патрик ван Леувен.