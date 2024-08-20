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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер Полесья перешел в Александрию
Украина. Премьер лига
20 августа 2024, 20:06 |
1982
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер Полесья перешел в Александрию

Козак пополнил команду Ротаня

20 августа 2024, 20:06 |
1982
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер Полесья перешел в Александрию
ФК Александрия. Артем Козак

Клуб УПЛ «Александрия» объявил о подписании контракта с полузащитником Артемом Козаком. Игрок получил договор до середины 2026 года.

Козак недавно покинул «Полесье» и стал свободным агентом.

26-летний игрок в прошлом сезоне забил 4 гола и сделал 5 результативных передач, однако клуб в рамках перестройки состава отказался от Козака и форварда Филиппа Будковского.

Артем выступал за «Динамо» (Киев) U-17, U-19, греческий ПАОК (U-20), «Арсенал» (Киев), «Карпаты» (Львов), «Черноморец» (Одесса), «Полесье» (Житомир).

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Александрия Артем Козак Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Александрия
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