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Премьер-лига
Александрия
24.08.2024 13:00 – FT 4 : 3
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 14:56 | Обновлено 24 августа 2024, 15:49
6063
147

Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер

Команда Пушича выигрывала 2:0 по состоянию на начало 26 минуты

24 августа 2024, 14:56 | Обновлено 24 августа 2024, 15:49
6063
147
Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер
ФК Шахтер Донецк

День Независимости Украины делал начало четвертого тура национального первенства особенным. Всего один матч в субботней части программы нам приходилось просматривать, однако афиша у него была роскошной. «Александрия» на родном стадионе «Ника» принимала донецкий «Шахтер», имея целью в очередной раз испортить настроение действующим чемпионам во время выезда в Кропивниччину.

В прошлом сезоне, зимой этого года, «полиграфам» удалось это сделать непосредственно на поле, но кто бы мог предположить, что из-за несоблюдения регламента им потом присудят техническое поражение, а команда Марино Пушича в итоге станет на шаг ближе к очередному чемпионскому титулу. И на самом деле было бы красиво – в четырех из пяти последних матчей дончане бы потеряли очки на этой арене, но история ограничилась для них лишь тремя неудачами.

На этот раз для команды Пушича все начиналось довольно уверенно – был привычный прессинг, контроль мяча, на которые «Александрия» пыталась отвечать, но все равно в итоге уступила инициативу и отошла в глубокую защиту. А там у команды Руслана Ротаня снова было не все в порядке, поэтому два пропущенных мяча по состоянию на завершение первой половины первого тайма – как данность.

Артем Шабанов принял непосредственное участие в этих ситуациях у своих ворот, и если первый мяч за спину Ермакову он вообще отправил самостоятельно неудачным ударом головой, то со вторым немного не повезло при блокировании удара Крыськива, поэтому и вратарь затем пропустил рикошет над собой. В общем, неудачное начало игры мы зафиксировали для «полиграфов».

Беда для «Шахтера» заключалась в том, что на этих двух мячах команда Пушича для себя сделала вывод, что все, можно готовиться к празднованию главного события этого дня. А надо было мыслями находиться непосредственно в водовороте событий. Банальная ошибка от Азаровы на 37 минуте во время передачи назад на вратаря стоила «горнякам» очень дорого – Филиппов тогда забил «дешевый» гол, а его команда поверила, что все возможно.

Калюжный тоже поверил, и поэтому уже через пять минут шокировал Ризныка выстрелом издали с правого фланга в ближний к себе верхний угол ворот. В самую девятку, как говорится. И вот это уже был полноценный камбэк, который создала команда хозяев по состоянию только в завершение первого тайма.

«Шахтер» должен был начинать игру с нуля после перерыва, а получилось так, что на поле как будто и не появлялся вообще. Все началось с попадания в руку Бондарю прострела с левого фланга от Шулянского, после чего Филиппов реализовал пенальти совсем не без проблем, но все же справился. А уже через девять минут после этого ошибка «горняков» во время атаки на чужой половине привела к тому, что форвард как стартовал из глубины, так никто его и не смог встретить на пути к сенсационному хет-трику.

Далее же Ротань просто включил свой фирменный футбол и его команда стала монолитной преградой на пути соперников. Да еще и такой, которая легко могла дать оппонентам очередную пощечину во время контратаки, что едва не произошло на 66 минуте, когда от очередного красивого дальнего удара от Кравченко гостей спасла перекладина, а Шабанов на добивании дважды попал прямо в Ризныка с нескольких метров.

«Шахтер» что-то постоянно пытался найти у чужих ворот после этого, но удалось это сделать только тогда, когда о спасении вообще речь не шла. Педриньо да Силва оформил очень красивый удар в левую девятку от границы штрафной, но какой его вес в итоге для команды?

Через неделю «Александрия» дома будет играть против ковалевского «Колоса», а донецкий «Шахтер» поедет в гости к криворожскому «Кривбассу».

Наши оценки:

«Александрия» (замены): Ващенко – 6,0, Мишнев – 6,5, Кампуш – 6,0, Скорко – б/о, Смирный – б/о.

«Шахтер» (замены): Невертон – 6,0, Траоре – 6,0, Эгиналду – 6,5, Франьич – 6,0, Винисиус – б/о.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Александрия» – «Шахтер» – 4:3

Голы: Филиппов, 37, Калюжный, 42, Филиппов, 48 (пен.), 57 – Шабанов, 16 (авт.), Крыськив, 25, Педриньо да Силва, 90+5

Предупреждения: Ващенко, 62 – Матвиенко, 53

«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Копина (Скорко, 81), Кравченко (Кампуш, 68) – Шостак (Ващенко, 46), Калюжный, Ковалец (Мишнев, 60) – Шулянский, Филиппов, Беззера.

«Шахтер»: Ризнык – Азарови (Эгиналду, 64), Матвиенко (Франьич, 64), Бондарь, Конопля (Винисиус, 78) – Бондаренко (Невертон, 63), Крыськив – Кевин, Судаков, Педриньо да Силва – Сикан (Траоре, 63).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ): 8 (5) – 10 (3)
Угловые: 2 – 1
Оффсайды: 1 – 0.

АЛЕКСАНДРИЯ – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 28°C

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Педриньо (Шахтер Донецк).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Александрия).
48’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Филиппов (Александрия).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Калюжный (Александрия).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Александрия).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк).
16’
ГОЛ ! Автогол забил Артем Шабанов (Александрия).
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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Шахтер отчеты Александр Филиппов хет-трик
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 148
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Андрій Заліщук
Пушич пише історію для Шахти, не заважайте йому
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+20
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Тим Сергей
Символично шо сепаров нагнули именно в такой день и праздник. Слава Украине!
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+18
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Pixelman
У ржавих два удари в площину і три голи) Вітання Олександрії, з заслуженою і впевненою перемегою!
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+15
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Андрій Шевченко
Яке " чемпіонське" - кабінетно- картонне.
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+13
adidas777
Як багато хто вже написав це дуже символічно і справедливо!
 Команда, яка досі крутить русняві гімни, не має права вигравати у День Незалежності України!
- Всрався радной Шахтьор!
 Усіх українців зі святом, із Днем Незалежності України!
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+12
FunnyCat_____
Символічно що антиукраїнська команда зазнала поразки у День Незалежності України!
З подвійним святом усіх українських шанувальників футболу!
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+12
Показать Скрыть 2 ответа
Pavel_i_CO
Ось це я розумію подарунок, до дня Незалежності, підготувала Олександрія українцям. Браво команда, браво Руслан Ротань 
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+11
Показать Скрыть 5 ответов
samird
Подивився гру десь з 60-ї хвилини за рахунку 4-2. І можу відмітити, що Шахтар просто не знав що робити. В команди немає гри. Немає плану на гру. Є декілька непоганих гравців, але це і все. А деяких моментах Шахтарю ще дуже пощастило, бо Александрію цілком могла доводити рахунок до непристойного. Що Пушич збирається робити в Лізі мені важко зрозуміти.
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+11
Viktor Shuper
луччий клуб України знову порадував нас смачним чемпіонським футболом 
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+11
FunnyCat_____
Нытьё таджика  снизу как бальзам на душу 
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+10
Показать Скрыть 1 ответ
Тим Сергей
Теперь главное шо б в кабинете результат не перерисовали картону 
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+9
Виктор Войцеховский
Унижения Шлюхты продолжаются Где Залупчивая? Опять с горя пошла чечену сосать?
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+8
Показать Скрыть 1 ответ
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
СПОРТ ЮА НЕ НАДА АБНАВЛЯТЬ ТАБЛИЦУ
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+8
Показать Скрыть 1 ответ
DK1961
Хороший подарок ко Дню независимости для ВСЕЙ Украины!
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+8
Показать Скрыть 3 ответа
Skillz
Всіх вболівальників та поціновувачів українського футболу з Днем Незалежності, не помилюсь, якщо скажу з найціннішим та найважливішим святом для всіх українців! Олександрійцям окремі вітання, гарна гра і чудовий результат, так тримати!
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+8
Fitness.sports
Поздравляю Ротаня и Александрию заслуженной победой, интересным матчем и просто хорошим подарком для болельщиков Украины в День Независимости!
Браво!!!
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+8
Віталій Лоєнко
З Днем Незалежності!
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+8
avk2307
Перемога цілком заслужена, як і писав до гри.
Хай кроти тепер готуються від Кривбасу отримати . (хоча у команди Вернидуба гра в четверг в Іспанії і вони дай боже в пятницю під вечір тільки повернуться додому)
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+7
serhiy
Подвійне свято ! Бамбасята в траурі ).День незалежності України вдався. Бамбаський шлюхтьор наказаний !
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
Андрій Шевченко
Поставили раком херняків, як сучку макіївську ))
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+7
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