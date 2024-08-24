Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер

День Независимости Украины делал начало четвертого тура национального первенства особенным. Всего один матч в субботней части программы нам приходилось просматривать, однако афиша у него была роскошной. «Александрия» на родном стадионе «Ника» принимала донецкий «Шахтер», имея целью в очередной раз испортить настроение действующим чемпионам во время выезда в Кропивниччину.

В прошлом сезоне, зимой этого года, «полиграфам» удалось это сделать непосредственно на поле, но кто бы мог предположить, что из-за несоблюдения регламента им потом присудят техническое поражение, а команда Марино Пушича в итоге станет на шаг ближе к очередному чемпионскому титулу. И на самом деле было бы красиво – в четырех из пяти последних матчей дончане бы потеряли очки на этой арене, но история ограничилась для них лишь тремя неудачами.

На этот раз для команды Пушича все начиналось довольно уверенно – был привычный прессинг, контроль мяча, на которые «Александрия» пыталась отвечать, но все равно в итоге уступила инициативу и отошла в глубокую защиту. А там у команды Руслана Ротаня снова было не все в порядке, поэтому два пропущенных мяча по состоянию на завершение первой половины первого тайма – как данность.

Артем Шабанов принял непосредственное участие в этих ситуациях у своих ворот, и если первый мяч за спину Ермакову он вообще отправил самостоятельно неудачным ударом головой, то со вторым немного не повезло при блокировании удара Крыськива, поэтому и вратарь затем пропустил рикошет над собой. В общем, неудачное начало игры мы зафиксировали для «полиграфов».

Беда для «Шахтера» заключалась в том, что на этих двух мячах команда Пушича для себя сделала вывод, что все, можно готовиться к празднованию главного события этого дня. А надо было мыслями находиться непосредственно в водовороте событий. Банальная ошибка от Азаровы на 37 минуте во время передачи назад на вратаря стоила «горнякам» очень дорого – Филиппов тогда забил «дешевый» гол, а его команда поверила, что все возможно.

Калюжный тоже поверил, и поэтому уже через пять минут шокировал Ризныка выстрелом издали с правого фланга в ближний к себе верхний угол ворот. В самую девятку, как говорится. И вот это уже был полноценный камбэк, который создала команда хозяев по состоянию только в завершение первого тайма.

«Шахтер» должен был начинать игру с нуля после перерыва, а получилось так, что на поле как будто и не появлялся вообще. Все началось с попадания в руку Бондарю прострела с левого фланга от Шулянского, после чего Филиппов реализовал пенальти совсем не без проблем, но все же справился. А уже через девять минут после этого ошибка «горняков» во время атаки на чужой половине привела к тому, что форвард как стартовал из глубины, так никто его и не смог встретить на пути к сенсационному хет-трику.

Далее же Ротань просто включил свой фирменный футбол и его команда стала монолитной преградой на пути соперников. Да еще и такой, которая легко могла дать оппонентам очередную пощечину во время контратаки, что едва не произошло на 66 минуте, когда от очередного красивого дальнего удара от Кравченко гостей спасла перекладина, а Шабанов на добивании дважды попал прямо в Ризныка с нескольких метров.

«Шахтер» что-то постоянно пытался найти у чужих ворот после этого, но удалось это сделать только тогда, когда о спасении вообще речь не шла. Педриньо да Силва оформил очень красивый удар в левую девятку от границы штрафной, но какой его вес в итоге для команды?

Через неделю «Александрия» дома будет играть против ковалевского «Колоса», а донецкий «Шахтер» поедет в гости к криворожскому «Кривбассу».

Наши оценки:

«Александрия» (замены): Ващенко – 6,0, Мишнев – 6,5, Кампуш – 6,0, Скорко – б/о, Смирный – б/о.

«Шахтер» (замены): Невертон – 6,0, Траоре – 6,0, Эгиналду – 6,5, Франьич – 6,0, Винисиус – б/о.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Александрия» – «Шахтер» – 4:3

Голы: Филиппов, 37, Калюжный, 42, Филиппов, 48 (пен.), 57 – Шабанов, 16 (авт.), Крыськив, 25, Педриньо да Силва, 90+5

Предупреждения: Ващенко, 62 – Матвиенко, 53

«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Копина (Скорко, 81), Кравченко (Кампуш, 68) – Шостак (Ващенко, 46), Калюжный, Ковалец (Мишнев, 60) – Шулянский, Филиппов, Беззера.

«Шахтер»: Ризнык – Азарови (Эгиналду, 64), Матвиенко (Франьич, 64), Бондарь, Конопля (Винисиус, 78) – Бондаренко (Невертон, 63), Крыськив – Кевин, Судаков, Педриньо да Силва – Сикан (Траоре, 63).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ): 8 (5) – 10 (3)

Угловые: 2 – 1

Оффсайды: 1 – 0.

АЛЕКСАНДРИЯ – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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