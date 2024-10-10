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Украина. Премьер лига
10 октября 2024, 09:25 | Обновлено 10 октября 2024, 09:30
134
0

Тренер академии Металлиста: «Степаненко слабее Калюжного»

Владимир Линке – о потенциале новичка сборной Украины

10 октября 2024, 09:25 | Обновлено 10 октября 2024, 09:30
134
0
Тренер академии Металлиста: «Степаненко слабее Калюжного»
УАФ. Иван Калюжный

Первый тренер полузащитника «Александрии» Ивана Калюжного по академии «Металлиста» Владимир Линке поделился мнением о вызове воспитанника в национальную сборную Украины.

– А почему я должен был удивиться? Иван умеет хорошо играть в футбол, сейчас набрался опыта и чувствует себя уверенным. Я знаю, что футбол он любит и относится к себе достаточно серьезно.

– Ребров не стал довызывать опытного Сидорчука, отдав предпочтение именно Калюжному. Согласитесь со словами Александра Кучера, что сейчас Иван – лучший опорный хавбек в Украине после Бражко и Степаненко?

– Я не считаю, что Калюжный третий. Он с Бражко где-то на одном уровне, а Степаненко на данный момент намного слабее Ивана. И здесь разница не только в возрасте. Степаненко никогда не обладал скоростью, не имел такого удара, как у Калюжного. Да и карточек Иван зарабатывает намного меньше.

Мне хотелось бы, чтобы он справился с психологическим давлением и волнением. Я думаю, что у него получится, поскольку у него сейчас прекрасный возраст для футболиста - 26 лет. Он набрался опыта, поэтому если выйдет на футбольное поле, то сможет продемонстрировать свой уровень, – рассказал Линке.

Ранее Иван Калюжный поделился эмоциями от первого вызова в сборную Украины.

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Владимир Линке Иван Калюжный сборная Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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