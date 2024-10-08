КАЛЮЖНЫЙ: «Вызов в сборную – лучше, чем выходные. Это была мечта»
Опорный полузащитник Александрии впервые находится в лагере сборной
Опорный полузащитник «Александрии» Иван Калюжный поделился эмоциями от первого вызова в сборную Украины:
«Понемногу начинаю привыкать, что я в сборной, но еще не совсем. Думаю, что уже с первой тренировки буду ощущать.
Когда мне позвонили из сборной, после слов, которые меня вызывают, я был взволнован. Но это была моя мечта. Я работал, пытался делать все, что от меня зависит, на футбольном поле, чтобы попасть сюда. Спасибо, что так сложилось. Очень рад этому.
Ничего не пришлось отменять, потому что мы с женой планировали либо остаться в Александрии, либо съездить в Киев. Но вызов в сборную – это лучше для меня, чем выходные. Первыми узнали ребята из команды «Александрии» и тренер. Они меня первыми поздравили.
Многих футболистов из сборной я уже знал. Мы пересекались с ними в Динамо, из академии Металлиста есть игроки. Также старшие футболисты, которые играли в Динамо – Яремчук, Михайличенко, Тымчик. Я многих знал, но давно не общался. А когда играл против них, то общались.
Пока все идет без волнений. С Ребровым поздоровались. Хочется показать себя, чувствовать себя комфортно, тренироваться и помогать национальной команде. Игровой номер – это вообще не важно. Мне уже дали номер 18, и все хорошо. Нет, раньше под ним не играл».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Признание получил Лев Яшин
Нефтчи остался без тренера