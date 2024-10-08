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  4. КАЛЮЖНЫЙ: «Вызов в сборную – лучше, чем выходные. Это была мечта»
Лига наций
08 октября 2024, 01:23 | Обновлено 08 октября 2024, 01:34
147
0

КАЛЮЖНЫЙ: «Вызов в сборную – лучше, чем выходные. Это была мечта»

Опорный полузащитник Александрии впервые находится в лагере сборной

08 октября 2024, 01:23 | Обновлено 08 октября 2024, 01:34
147
0
КАЛЮЖНЫЙ: «Вызов в сборную – лучше, чем выходные. Это была мечта»
УАФ. Иван Калюжный

Опорный полузащитник «Александрии» Иван Калюжный поделился эмоциями от первого вызова в сборную Украины:

«Понемногу начинаю привыкать, что я в сборной, но еще не совсем. Думаю, что уже с первой тренировки буду ощущать.

Когда мне позвонили из сборной, после слов, которые меня вызывают, я был взволнован. Но это была моя мечта. Я работал, пытался делать все, что от меня зависит, на футбольном поле, чтобы попасть сюда. Спасибо, что так сложилось. Очень рад этому.

Ничего не пришлось отменять, потому что мы с женой планировали либо остаться в Александрии, либо съездить в Киев. Но вызов в сборную – это лучше для меня, чем выходные. Первыми узнали ребята из команды «Александрии» и тренер. Они меня первыми поздравили.

Многих футболистов из сборной я уже знал. Мы пересекались с ними в Динамо, из академии Металлиста есть игроки. Также старшие футболисты, которые играли в Динамо – Яремчук, Михайличенко, Тымчик. Я многих знал, но давно не общался. А когда играл против них, то общались.

Пока все идет без волнений. С Ребровым поздоровались. Хочется показать себя, чувствовать себя комфортно, тренироваться и помогать национальной команде. Игровой номер – это вообще не важно. Мне уже дали номер 18, и все хорошо. Нет, раньше под ним не играл».

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видео сборная Украины по футболу Лига наций Украина - Грузия Иван Калюжный Александрия
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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