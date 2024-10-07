ВИДЕО. Новый сбор. Украинская команда собралась в Польше перед матчами ЛН

Сборная Украины 7 октября начала подготовку к двум домашним матчам Лиги наций 2024/25 в группе В1 – против Грузии и Чехии.

6 октября вечером группа футболистов, выступающих в УПЛ, вместе с Сергеем Ребровым отправилась из Киева на поезде в Польшу.

Уже на месте к команде присоединились остальные игроки, которых тренерский штаб пригласил для участия в сборе.

В октябре команда Сергея Реброва проведет два домашних матча в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Польше.

11 октября в 3-м туре сине-желтые в Познани на ENEA Stadion будут принимать Грузию, а 14 октября в 4-м туре во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена Вроцлав сыграют против Чехии.

ВИДЕО. Новый сбор. Сборная Украины собралась в Польше перед матчами ЛН