ФОТО. Сборная Украины собралась в Польше для подготовки к матчам Лиги наций
Команда Сергея Реброва проведет два домашних матча Лиги наций 2024/25
Сборная Украины 7 октября начала подготовку к двум домашним матчам Лиги наций 2024/25 в группе В1 – против Грузии и Чехии.
6 октября вечером группа футболистов, выступающих в УПЛ, вместе с Сергеем Ребровым отправилась из Киева на поезде в Польшу.
Уже на месте к команде присоединились остальные игроки, которых тренерский штаб пригласил для участия в сборе.
В октябре команда Сергея Реброва проведет два домашних матча в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Польше.
11 октября в 3-м туре сине-желтые в Познани на ENEA Stadion будут принимать Грузию, а 14 октября в 4-м туре во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена Вроцлав сыграют против Чехии.
ФОТО. Сборная Украины собралась в Польше для подготовки к матчам Лиги наций
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