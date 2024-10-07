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Лига наций
07 октября 2024, 21:29 | Обновлено 07 октября 2024, 23:14
179
0

ФОТО. Сборная Украины начинает подготовку к матчам Лиги наций

Украинская команда вместе с Ребровым отправилась поездом из Киева в Польшу

07 октября 2024, 21:29 | Обновлено 07 октября 2024, 23:14
179
0
ФОТО. Сборная Украины начинает подготовку к матчам Лиги наций
УАФ

Сборная Украины 7 октября начала подготовку к двум домашним матчам Лиги наций 2024/25 в группе В1 – против Грузии и Чехии.

6 октября вечером группа футболистов, выступающих в УПЛ, вместе с Сергеем Ребровым отправилась из Киева на поезде в Польшу. Уже на месте к команде присоединятся остальные игроки, которых тренерский штаб пригласил для участия в сборе.

В октябре команда Сергея Реброва проведет два домашних матча в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Польше. 11 октября в 3 туре сине-желтые в Познани на ENEA Stadion будут принимать Грузию, а 14 октября в 4 туре во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена Вроцлав сыграют против Чехии.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Трубин (Шахтер Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – Шахтер Донецк), Александр Тымчик (Динамо Киев), Богдан Михайличенко (Полесье Житомир), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Александр Сваток (Остин, США).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев (все – Динамо Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – Шахтер Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – Полесье Житомир), Иван Калюжный (Александрия), Михаил Мудрик (Челси, Англия).

Нападающие: Артём Довбик (Рома, Италия), Роман Яремчук (Олимпиакос, Греция), Владислав Ванат (Динамо Киев).

ФОТО. Сборная Украины начала подготовку в Польше к матчам Лиги наций

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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