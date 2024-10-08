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Лига наций
08 октября 2024, 01:00 | Обновлено 08 октября 2024, 01:21
223
0

Даже телефон из рук выпал. Назаренко рассказал, как получил вызов в сборную

Вингер Полесья даже приехал на вокзал ждать свой поезд в Днепр

08 октября 2024, 01:00 | Обновлено 08 октября 2024, 01:21
223
0
Даже телефон из рук выпал. Назаренко рассказал, как получил вызов в сборную
УАФ. Александр Назаренко

Вингер «Полесья» Александр Назаренко по пути в Польшу рассказал, как получил вызов в сборную Украины:

«Если честно, то еще не чувствую себя в сборной. Еще немного в шоке, растерян, пока еще не осознаю. Был матч Полесья, нам дали два выходных. Я хотел поехать домой, уже взял себе билеты до Днепра. Приехал на вокзал ждать свой поезд. Мне позвонили и сказали, что Днепр отменяется, едешь в сборную.

У меня даже телефон из рук выпал. Поэтому я очень сейчас взволнован, но очень счастлив. Нет, телефон не разбил. Поезд в Днепр был на 23:00, а здесь на 22:14. Супер, что так получилось. Если бы быстрее уехал – конечно, вышел бы на следующей остановке.

Игра за Полесье? Я просто хотел показывать свой уровень в матчах за клуб. В каждой игре отдавал все силы. Так получилось, что я начал забивать, отдавать. Относительно вызова – ходили слухи, что могу попасть в резерв. Так и вышло. Но даже когда попал в резерв, был шокирован.

Здесь два твоих партнера по клубу, это помогает. Когда я приехал, меня сразу Богдан Михайличенко встретил и провел. Также есть Алексей Гуцуляк. Думаю, с ними будет легче. В первую очередь хочу немного успокоиться, прийти в себя. А с завтрашнего дня сконцентрироваться на работе, с первого дня работать. Очень хочется закрепиться, чтобы это был не последний вызов».

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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