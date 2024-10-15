14.10.2024 21:45 – FT 0 : 2
Лига наций15 октября 2024, 02:41 | Обновлено 15 октября 2024, 03:07
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0
Босния и Герцеговина – Венгрия – 0:2. Дубль Собослаи. Видео голов и обзор
Вечером 14 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций
15 октября 2024, 02:41 | Обновлено 15 октября 2024, 03:07
11
0
Вечером 14 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.
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Сборная Венгрии на выезде переиграла команду Боснии и Герцеговины (2:0), дубль оформил Доминик Собослаи.
Турнирное положение: Германия (10 очков), Нидерланды (5), Венгрия (5), Босния и Герцеговина (1).
Лига наций. 4-й тур, 14 октября
Босния и Герцеговина – Венгрия – 0:2
Голы: Собослаи, 38, 50 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
50’
ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Собослои (Венгрия).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (Венгрия).
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