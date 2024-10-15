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  4. Босния и Герцеговина – Венгрия – 0:2. Дубль Собослаи. Видео голов и обзор
Лига наций УЕФА. Лига A
Босния и Герцеговина
14.10.2024 21:45 – FT 0 : 2
Венгрия
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Лига наций
15 октября 2024, 02:41 | Обновлено 15 октября 2024, 03:07
11
0

Босния и Герцеговина – Венгрия – 0:2. Дубль Собослаи. Видео голов и обзор

Вечером 14 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций

15 октября 2024, 02:41 | Обновлено 15 октября 2024, 03:07
11
0
Босния и Герцеговина – Венгрия – 0:2. Дубль Собослаи. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.

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Сборная Венгрии на выезде переиграла команду Боснии и Герцеговины (2:0), дубль оформил Доминик Собослаи.

Турнирное положение: Германия (10 очков), Нидерланды (5), Венгрия (5), Босния и Герцеговина (1).

Лига наций. 4-й тур, 14 октября

Босния и Герцеговина – Венгрия – 0:2

Голы: Собослаи, 38, 50 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

50’
ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Собослои (Венгрия).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (Венгрия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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