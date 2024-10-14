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Лига наций УЕФА. Лига A
Босния и Герцеговина
14.10.2024 21:45 - : -
Венгрия
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Лига наций
14 октября 2024, 03:47 | Обновлено 14 октября 2024, 03:48
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Босния и Герцеговина – Венгрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25

Поединок состоится 14 октября в 21:45 по Киеву

14 октября 2024, 03:47 | Обновлено 14 октября 2024, 03:48
14
0
Босния и Герцеговина – Венгрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября на «Билино Поле» пройдет матч 4-го тура Лиги Наций, в котором сборная Боснии встретится со сборной Венгрии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Босния

Команда весной утратила очередной шанс наконец-то выйти на Евро. Она снова подтвердила неумение проводить стыковые матчи, когда на этом же поле, открыв счет, в итоге безвольно проиграла украинцам. Это, в сочетании со слабой прошлогодней квалификацией, привело к очередной смене наставника, причем одного экс-форварда, Саво Милошевича, сменил другой, Сергей Барбарез. Особенно лучше не стало: новый тренер дебютировал с ряда поражений, в том числе 2:5 с голландцами в первом туре Лиги Наций. Но в Будапеште получилось после такого сыграть вничью, 0:0. Нынешний раунд турнира начинался с приема главного фаворита, Германию. Та огорошила соперника дублем Ундава в первом тайме в итоге фаворит так и выиграл 2:1.

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Венгрия

Сборная в последние годы заметно прибавляла. В том числе и в формате Лиги Наций, где получилось в прошлом цикле дебютировать в дивизионе А - и не просто не вылететь, но претендовать на успех в группе до последнего. Ну и квалификацию в 2023-м Собослаи и компания отыграли максимально уверенно. Но на самом Евро команду победили в первых турах и швейцарцы, и немцы, причем оба раза в два мяча. Так что хотя Шотландию и обыграли в концовке, это уже ничего не дало. После паузы, в формате Лиги Наций, подопечные Марко Росси снова встретились с немцами, но уж очень провально это закончилось, на 0:5. А потом не забили номинальному аутсайдеру, ограничившись нулевой ничьей с боснийцами. Октябрь в футбольном плане начинался с приема Нидерландов. Там все закончилось боевой ничьей при удалении ван Дейка.

Статистика личных встреч

Сборные играли вничью раньше в обоих товарищеских матчах. Но в отборе на Евро-2008 дважды побеждали мадьяры.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы гостей. Но хозяевам отчаянно нужна победа - ставим на то, что тут все закончится итоговыми обе команды забьют (коэффициент - 1,84).

Прогноз Sport.ua
Босния и Герцеговина
14 октбря 2024 -
21:45
Венгрия
Обе команды забьют 1.84 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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