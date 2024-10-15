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  4. Уэльс – Черногория – 1:0. За что назначили пенальти? Видео гола и обзор
Лига наций УЕФА. Лига B
Уэльс
14.10.2024 21:45 – FT 1 : 0
Черногория
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Лига наций
15 октября 2024, 03:29 | Обновлено 15 октября 2024, 03:30
38
0

Уэльс – Черногория – 1:0. За что назначили пенальти? Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги наций 2024/25

15 октября 2024, 03:29 | Обновлено 15 октября 2024, 03:30
38
0
Уэльс – Черногория – 1:0. За что назначили пенальти? Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября состоялся матч 4-го тура группы 4 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Уэльса и Черногории.

Поединок прошел на стадионе Кардифф Сити в одноименном городе. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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Единственный гол на 36-й минуте забил Гарри Уилсон, который реализовал пенальти.

Лига наций. 4-й тур, 14 октября

Уэльс – Черногория – 1:0

Гол: Уилсон, 36

Видеообзор матча:

События матча

36’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Уилсон (Уэльс).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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