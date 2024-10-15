14.10.2024 21:45 – FT 1 : 0
Лига наций15 октября 2024, 03:29 | Обновлено 15 октября 2024, 03:30
38
0
Уэльс – Черногория – 1:0. За что назначили пенальти? Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги наций 2024/25
15 октября 2024, 03:29 | Обновлено 15 октября 2024, 03:30
38
0
14 октября состоялся матч 4-го тура группы 4 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Уэльса и Черногории.
Поединок прошел на стадионе Кардифф Сити в одноименном городе. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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Единственный гол на 36-й минуте забил Гарри Уилсон, который реализовал пенальти.
Лига наций. 4-й тур, 14 октября
Уэльс – Черногория – 1:0
Гол: Уилсон, 36
Видеообзор матча:
События матча
36’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Уилсон (Уэльс).
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