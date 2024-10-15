14 октября состоялся матч 4-го тура группы 4 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Уэльса и Черногории.

Поединок прошел на стадионе Кардифф Сити в одноименном городе. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 36-й минуте забил Гарри Уилсон, который реализовал пенальти.

Лига наций. 4-й тур, 14 октября

Уэльс – Черногория – 1:0

Гол: Уилсон, 36

Видеообзор матча: