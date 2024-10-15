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  4. Азербайджан – Словакия – 1:3. Очередное фиаско именитого коуча. Видео голов
Лига наций УЕФА. Лига C
Азербайджан
14.10.2024 19:00 – FT 1 : 3
Словакия
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Лига наций
15 октября 2024, 02:27 | Обновлено 15 октября 2024, 02:28
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Азербайджан – Словакия – 1:3. Очередное фиаско именитого коуча. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги наций 2024/25

15 октября 2024, 02:27 | Обновлено 15 октября 2024, 02:28
50
0
Азербайджан – Словакия – 1:3. Очередное фиаско именитого коуча. Видео голов
TASR

14 октября состоялся матч 4-го тура группы 1 Дивизиона С Лиги наций 2024/25 между сборными Азербайджана и Словакии.

Поединок прошел на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Под руководством именитого Фернанду Сантуша Азербайджан проиграл все 4 поединка текущего розыгрыша ЛН.

Лига наций. 4-й тур, 14 октября

Азербайджан – Словакия – 1:3

Голы: Байрамов, 38 – Маммадов, 15 (автогол), Гараслин, 75, Дюриш, 86

Видеообзор матча:

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Дюриш (Словакия).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Гараслин (Словакия).
70’
Махир Мадатов (Азербайджан) получает красную карточку.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Турал Байрамов (Азербайджан).
15’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Рахиль Мамедов (Азербайджан).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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