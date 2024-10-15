Азербайджан – Словакия – 1:3. Очередное фиаско именитого коуча. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги наций 2024/25
14 октября состоялся матч 4-го тура группы 1 Дивизиона С Лиги наций 2024/25 между сборными Азербайджана и Словакии.
Поединок прошел на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Под руководством именитого Фернанду Сантуша Азербайджан проиграл все 4 поединка текущего розыгрыша ЛН.
Лига наций. 4-й тур, 14 октября
Азербайджан – Словакия – 1:3
Голы: Байрамов, 38 – Маммадов, 15 (автогол), Гараслин, 75, Дюриш, 86
Видеообзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бразильская красотка продолжает отношения с Неймаром, несмотря на измены звезды
Буряк оценил игру вингера сборной Украины