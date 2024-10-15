14 октября состоялся матч 4-го тура группы 1 Дивизиона С Лиги наций 2024/25 между сборными Азербайджана и Словакии.

Поединок прошел на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

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Под руководством именитого Фернанду Сантуша Азербайджан проиграл все 4 поединка текущего розыгрыша ЛН.

Лига наций. 4-й тур, 14 октября

Азербайджан – Словакия – 1:3

Голы: Байрамов, 38 – Маммадов, 15 (автогол), Гараслин, 75, Дюриш, 86

Видеообзор матча: