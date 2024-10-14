14.10.2024 19:00 – FT 1 : 3
Лига наций14 октября 2024, 22:17 | Обновлено 14 октября 2024, 22:39
37
0
Словакия на выезде обыграла Азербайджан в Лиге наций и возглавила группу
Матч завершился победой гостей со счетом 3:1
14 октября 2024, 22:17 | Обновлено 14 октября 2024, 22:39
37
0
Вечером 14 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.
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В Лиге С сборная Словакии на выезде обыграла команду Азербайджана (3:1).
Турнирное положение: Словакия (10 очков), Швеция (7), Эстония (3), Азербайджан (0).
Лига наций. 4-й тур, 14 октября
Азербайджан – Словакия – 1:3
Голы: Байрамов, 38 – Маммадов, 15 (автогол), Гараслин, 75, Дюриш, 86
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матча
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Дюриш (Словакия).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Гараслин (Словакия).
70’
Махир Мадатов (Азербайджан) получает красную карточку.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Турал Байрамов (Азербайджан).
15’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Рахиль Мамедов (Азербайджан).
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