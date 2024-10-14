Словакия на выезде обыграла Азербайджан в Лиге наций и возглавила группу

Вечером 14 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.

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В Лиге С сборная Словакии на выезде обыграла команду Азербайджана (3:1).

Турнирное положение: Словакия (10 очков), Швеция (7), Эстония (3), Азербайджан (0).

Лига наций. 4-й тур, 14 октября

Азербайджан – Словакия – 1:3

Голы: Байрамов, 38 – Маммадов, 15 (автогол), Гараслин, 75, Дюриш, 86

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча