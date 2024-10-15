14 октября состоялся матч 4-го тура группы 4 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Исландии и Турции.

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Поединок прошел на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Лига наций. 4-й тур, 14 октября

Исландия – Турция – 2:4

Голы: Оскарссон, 3, Гудьонсен, 83 – Кахведжи, 63, Чалханоглу, 67 (пен), Гюлер, 88, Актюркоглу, 90+5

Видеообзор матча: