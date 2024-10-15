Лига наций15 октября 2024, 03:52 |
63
0
Исландия – Турция – 2:4. Результативный подкат голкиперу. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги наций 2024/25
15 октября 2024, 03:52 |
63
0
14 октября состоялся матч 4-го тура группы 4 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Исландии и Турции.
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Поединок прошел на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.
Лига наций. 4-й тур, 14 октября
Исландия – Турция – 2:4
Голы: Оскарссон, 3, Гудьонсен, 83 – Кахведжи, 63, Чалханоглу, 67 (пен), Гюлер, 88, Актюркоглу, 90+5
Видеообзор матча:
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Турция).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Турция).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Андри Гудйонсен (Исландия).
67’
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Турция).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Ирфан Кавечи (Турция).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Орри Оускарссон (Исландия).
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