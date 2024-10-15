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Лига наций УЕФА. Лига B
Исландия
14.10.2024 21:45 – FT 2 : 4
Турция
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Лига наций
15 октября 2024, 03:52 |
63
0

Исландия – Турция – 2:4. Результативный подкат голкиперу. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги наций 2024/25

15 октября 2024, 03:52 |
63
0
Исландия – Турция – 2:4. Результативный подкат голкиперу. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября состоялся матч 4-го тура группы 4 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Исландии и Турции.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Лига наций. 4-й тур, 14 октября

Исландия – Турция – 2:4

Голы: Оскарссон, 3, Гудьонсен, 83 – Кахведжи, 63, Чалханоглу, 67 (пен), Гюлер, 88, Актюркоглу, 90+5

Видеообзор матча:

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Турция).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Турция).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Андри Гудйонсен (Исландия).
67’
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Турция).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Ирфан Кавечи (Турция).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Орри Оускарссон (Исландия).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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