Украинка в борьбе. Стали известны все участницы 1/8 финала турнира в Пекине

Завершились все матчи 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева одолела Элину Аванесян и в следующем раунде сыграет против Анны Калинской.

Первая сеяная соревнований Арина Соболенко прошла Эшлин Крюгер. Далее «нейтралка» выйдет на корт против Мэдисон Киз.

Вторая ракетка тысячника Джессика Пегула справилась с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Пегула в 1/8 финала предстоит встреча с Паулой Бадоса.

Также отметим, что в 4-м раунде турнира в Пекине болельщиков ждет интересное противостояние: Наоми Осака – Коко Гофф.

WTA 1000 Пекин. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз [18]

Кристина Букша – Каролина Мухова

Магда Линетт [31] – Мирра Андреева [17]

Аманда Анисимова [34] – Чжэн Циньвень [5]

Нижняя честь сетки

Юлия Стародубцева [Q] – Анна Калинская [10]

Наоми Осака – Коко Гофф [4]

Чжан Шуай – Магдалена Френх [23]

Паула Бадоса – Джессика Пегула [2]

LAST 16 IN BEIJING 🥠



[1] Sabalenka vs. [18] Keys

Bucsa vs. Muchova

[31] Linette vs. [17] M. Andreeva

[34] Anisimova vs. [5] Zheng Q.



[Q] Starodubtseva vs. [10] Kalinskaya

Osaka vs. [4] Gauff

Zhang vs. [23] Frech

[15] Badosa vs. [2] Pegula#ChinaOpen