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WTA
30 сентября 2024, 16:50 |
772
0

Украинка в борьбе. Стали известны все участницы 1/8 финала турнира в Пекине

Юлия Стародубцева в следующем раунде сыграет против Анны Калинской

30 сентября 2024, 16:50 |
772
0
Украинка в борьбе. Стали известны все участницы 1/8 финала турнира в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Завершились все матчи 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева одолела Элину Аванесян и в следующем раунде сыграет против Анны Калинской.

Первая сеяная соревнований Арина Соболенко прошла Эшлин Крюгер. Далее «нейтралка» выйдет на корт против Мэдисон Киз.

Вторая ракетка тысячника Джессика Пегула справилась с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Пегула в 1/8 финала предстоит встреча с Паулой Бадоса.

Также отметим, что в 4-м раунде турнира в Пекине болельщиков ждет интересное противостояние: Наоми Осака – Коко Гофф.

WTA 1000 Пекин. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз [18]
Кристина Букша – Каролина Мухова

Магда Линетт [31] – Мирра Андреева [17]
Аманда Анисимова [34] – Чжэн Циньвень [5]

Нижняя честь сетки

Юлия Стародубцева [Q] – Анна Калинская [10]
Наоми Осака – Коко Гофф [4]

Чжан Шуай – Магдалена Френх [23]
Паула Бадоса – Джессика Пегула [2]

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Кристина Букша Арина Соболенко Мэдисон Киз Каролина Мухова Магда Линетт Мирра Андреева Аманда Анисимова Чжэн Циньвень Юлия Стародубцева Анна Калинская Наоми Осака Коко Гофф Чжан Шуай Магдалена Френх Паула Бадоса Джессика Пегула WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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