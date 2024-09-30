Украинка в борьбе. Стали известны все участницы 1/8 финала турнира в Пекине
Юлия Стародубцева в следующем раунде сыграет против Анны Калинской
Завершились все матчи 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева одолела Элину Аванесян и в следующем раунде сыграет против Анны Калинской.
Первая сеяная соревнований Арина Соболенко прошла Эшлин Крюгер. Далее «нейтралка» выйдет на корт против Мэдисон Киз.
Вторая ракетка тысячника Джессика Пегула справилась с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Пегула в 1/8 финала предстоит встреча с Паулой Бадоса.
Также отметим, что в 4-м раунде турнира в Пекине болельщиков ждет интересное противостояние: Наоми Осака – Коко Гофф.
WTA 1000 Пекин. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз [18]
Кристина Букша – Каролина Мухова
Магда Линетт [31] – Мирра Андреева [17]
Аманда Анисимова [34] – Чжэн Циньвень [5]
Нижняя честь сетки
Юлия Стародубцева [Q] – Анна Калинская [10]
Наоми Осака – Коко Гофф [4]
Чжан Шуай – Магдалена Френх [23]
Паула Бадоса – Джессика Пегула [2]
LAST 16 IN BEIJING 🥠— wta (@WTA) September 30, 2024
[1] Sabalenka vs. [18] Keys
Bucsa vs. Muchova
[31] Linette vs. [17] M. Andreeva
[34] Anisimova vs. [5] Zheng Q.
[Q] Starodubtseva vs. [10] Kalinskaya
Osaka vs. [4] Gauff
Zhang vs. [23] Frech
[15] Badosa vs. [2] Pegula#ChinaOpen
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