Синякова вылетела. Определены соперницы Киченок в финале турнира в Линце

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок узнали соперниц в финале парного разряда на турнире WTA 500 в Линце, Австрия.

За титул пятисотника украинки поборются против тандема Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия), который в качестве андердога прошел дуэт Катерина Синякова (Чехия) / Чжан Шуай (Китай) за 1 час и 29 минут.

WTA 500 Линц. Пары. Хард в помещении. 1/2 финала

Катерина Синякова (Чехия) / Чжан Шуай (Китай) [1] – Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) [4] – 3:6, 6:4, [7:10]

Бабош и Стефани впервые заявились в одной паре на турнир.

Синякова в конце января стала чемпионкой Australian Open в парном разряде. Но ее партнеркой была не Чжан Шуай, а Тейлор Таунсенд.

Решающий парный поединок в Линце пройдет 2 февраля после финала в одиночном разряде, в котором еще одна украинка Даяна Ястремская сыграет против Екатерины Александровой.

Киченок в Австрии уже успели выиграть у Ульрикке Эйкери и У Фансень, Катаржины Питер и Фанни Штоллар, Анны Данилиной и Ирины Хромачевой.

FINAL BOUND 🔜



A dramatic end to the match as Babos & Stefani defeat the Top seeds Siniakova/Zhang 6-3, 4-6, 10-7!#WTALinz pic.twitter.com/bAFshluGT9