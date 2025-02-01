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WTA
01 февраля 2025, 20:13 | Обновлено 01 февраля 2025, 20:15
979
1

Синякова вылетела. Определены соперницы Киченок в финале турнира в Линце

Тимеа Бабош и Луиза Стефани на супертай-брейке вырвали победу у Катерины и Чжан Шуай

01 февраля 2025, 20:13 | Обновлено 01 февраля 2025, 20:15
979
1
Синякова вылетела. Определены соперницы Киченок в финале турнира в Линце
Instagram. Тимеа Бабош и Луиза Стефани

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок узнали соперниц в финале парного разряда на турнире WTA 500 в Линце, Австрия.

За титул пятисотника украинки поборются против тандема Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия), который в качестве андердога прошел дуэт Катерина Синякова (Чехия) / Чжан Шуай (Китай) за 1 час и 29 минут.

WTA 500 Линц. Пары. Хард в помещении. 1/2 финала

Катерина Синякова (Чехия) / Чжан Шуай (Китай) [1] – Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) [4] – 3:6, 6:4, [7:10]

Бабош и Стефани впервые заявились в одной паре на турнир.

Синякова в конце января стала чемпионкой Australian Open в парном разряде. Но ее партнеркой была не Чжан Шуай, а Тейлор Таунсенд.

Решающий парный поединок в Линце пройдет 2 февраля после финала в одиночном разряде, в котором еще одна украинка Даяна Ястремская сыграет против Екатерины Александровой.

Киченок в Австрии уже успели выиграть у Ульрикке Эйкери и У Фансень, Катаржины Питер и Фанни Штоллар, Анны Данилиной и Ирины Хромачевой.

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Людмила Киченок Надежда Киченок Тимеа Бабош Луиза Стефани Катерина Синякова Чжан Шуай WTA Линц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Sashamar
Несподівано. Синякова - Чжан це пара рівня Шолома. З іншого боку Бабош - Стефані на папері виглядає не так грізно, як суперниці.
До речі: орги вгадали. В півфіналах грали перші чотири сіяні пари. Не часто таке буває.
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